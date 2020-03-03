42.2 % نمو استثمارات بنوك دبي إلى 164 مليار درهم نهاية يناير

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفع إجمالي استثمارات بنوك دبي بنهاية يناير إلى 164.2 مليار درهم مقابل 115.6 مليارا بنهاية يناير 2019 بزيادة 48.6 مليارا ونسبة 42.2%. وارتفعت الاستثمارات في سندات الدين من 40.7 مليار درهم إلى 55 مليارا. كما ارتفعت الاستثمارات بالأسهم من 2.6 مليار درهم إلى 3.5 مليارات بنهاية يناير 2020.

وضخت بنوك الإمارة نحو 42.6 مليار درهم قروضاً في شرايين اقتصاد الإمارة خلال عام. وأشارت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس، إلى ارتفاع إجمالي إقراض بنوك دبي من 825.9 مليار درهم بنهاية يناير 2019 إلى 868.5 مليار درهم بنهاية يناير 2020 بزيادة بنسبة 5.2%.

وزادت بنوك دبي قروضها خلال شهر يناير الماضي بنحو 2.6 مليار درهم بنسبة نمو شهري 0.3%. واستحوذ غير المقيمين على النسبة الأكبر من زيادة القروض خلال عام، حيث ارتفعت قروض بنوك دبي لغير المقيمين من 70.8 مليار درهم بنهاية يناير 2019 إلى 80.7 مليارا بنهاية يناير 2020 بزيادة 9.9 مليارات ونسبة نمو 14%.

ورفعت البنوك إجمالي قروضها للقطاع الخاص في دبي من 510.3 مليارات درهم إلى 520 مليارا 2020 بزيادة 9.7 مليارات ونسبة 2%.

كما زادت إقراضها للقطاع التجاري والصناعي من 372.8 مليار درهم إلى 380.2 مليارا بزيادة 7.4 مليارات ونسبة نمو 2%، وزادت إقراضها للأفراد من 137.5 مليار درهم إلى 139.8 مليارا بزيادة 2.3 مليار. ورفعت إقراضها للحكومة من 166.8 مليار درهم إلى 178.7 مليارا بزيادة 11.9 مليارا ونسبة نمو 7.1%.

أصول

وارتفعت أصول بنوك دبي ارتفعت من يناير 2019 إلى يناير 2020 من 1.33 تريليون درهم إلى 1.46 تريليون بزيادة 125.9 مليار درهم وبنسبة 9.4% لترتفع حصة أصول بنوك دبي البالغ عددها 31 بنكاً إلى 46.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة.

وجذبت بنوك دبي المزيد من الودائع المصرفية ليصل إجماليها بنهاية يناير 2020 إلى 863.5 مليار درهم مقابل 818.3 مليار درهم بنهاية يناير 2019 بزيادة مقدارها 45.2 مليارا.