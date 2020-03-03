1239 حساباً جديداً في سوق دبي خلال شهرين

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي، 1239 حساباً جديداً خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بـ 1617 حساباً في 2019.

واستحوذت شركة «بي إتش مباشر»، على النصيب الأكبر من الحسابات بواقع 188 حساباً، و«هيرميس - الإمارات» 136 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي» 118 حساباً، و«أبوظبي التجاري» 85 حساباً، و«الضمان» 75 حساباً، و«أبوظبي الأول» 70 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 69 حساباً، و«أرقام سيكيوريتيز» 66 حساباً، و56 حساباً لــ «الرمز كابيتال»، و42 حساباً لــ «دبي الإسلامي»، و40 حساباً لــ «شعاع».

ونفذت 33 شركة وساطة أكثر من 195.2 ألف صفقة، بعد التداول على 11.36 مليار سهم، بقيمة 15.79 مليار درهم، مقابل 210.5 آلاف صفقة، وتداول 10.7 مليارات سهم، بقيمة 14.57 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2019.