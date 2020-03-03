الأسهم المحلية تحلّق عالياً وتربح 7.6 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتدت الأسهم المحلية بختام جلسة أمس، محققة أفضل أداء بين نظائرها في منطقة الشرق الأوسط، بعدما ربح رأسمالها السوقي نحو 7.6 مليارات درهم، على أثر نجاحها في تعويض جانب كبير من خسائرها التي منيت بها أخيراً، بسبب المخاوف من تأثير كورونا في الاقتصاد العالمي.

وارتفع سوق دبي بنسبة 2.54 %، أو ما يعادل 62.84 نقطة، لينجح في الارتداد أعلى حاجز 2500 نقطة، وصولاً إلى 2536.66 نقطة، بمكاسب 6.3 مليارات درهم، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والسلع والاستثمار والخدمات والتأمين والاتصالات، فيما صعد سوق أبوظبي بنحو 0.84 %، إلى 4763.48 نقطة، وربحت الأسهم 1.27 مليار درهم، بدعم مكاسب البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والسلع والصناعة.

وقال وسطاء، إن الأسهم نجحت في الارتداد أمس، وتعويض خسائرها، متفوقة على باقي أسواق المنطقة، وذلك في ظل مساعي المستثمرين لاقتناص الفرص المتاحة، مع تداول الأسعار عند مستويات سعرية ومغرية، وخصوصاً الأسهم الكبرى ذات التوزيعات الجيدة، إلى جانب التوقعات بخفض الفائدة الأميركية، ما عزز معنويات المستثمرين.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 421.4 مليون درهم، وارتفعت أسهم «إعمار العقارية» 3.31 %، و«إعمار للتطوير» 1.11 %، و«أرابتك» 4.29 %، و«داماك» 5.15 %، وزاد «دبي الإسلامي» 1.71 %، و«الإمارات دبي الوطني» 2.56 %، و«دبي للاستثمار» 2.4 %، و«العربية للطيران» 6.15 %، و«أرامكس» 1.94 %. وفي أبوظبي صعد «أبوظبي الأول» 1.74 %، و«أبوظبي الإسلامي» 4.62 %، و«الدار» 3.98 %، و«طاقة» 2.88 %.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، حققت معظم أسواق المنطقة، مكاسب طفيفة أو هامشية، مقارنة بخسائرها أول أمس، إذ صعدت بورصة السعودية 0.06 %، ومصر 0.55 %، والأردن 0.44 %، وزاد المؤشر الرئيس لبورصة الكويت 0.99 %، والبحرين 2.2 %، بينما تراجعت بورصة مسقط هامشياً.

وعالمياً عوضت الأسهم العالمية بعضاً من خسائرها. ففي وول ستريت، ارتفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية خلال الجلسة 1 %. وارتفع مؤشر داو جونز 0.38 %، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.05 % وصعد مؤشر ناسداك 0.07 %.

واستقرت الأسهم الأوروبية بعد أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في 2008،وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8 %.وانتعشت الأسهم اليابانية وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 1 % عند 21344.08 نقطة، بعد تراجع لخمس جلسات. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على ارتفاع 1 % أيضاً إلى 1525.87 نقطة.

الأسهم المحلية ترتد صعوداً بـ 7.6 مليارات