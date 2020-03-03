زيادة تداولات عقد الذهب الآجل في دبي

المصدر: دبي - البيان

واصل منتج العقد الآجل للذهب في بورصة دبي للذهب والسلع، خلال فبراير، أداءه القوي الذي استهلّ به العام، حيث ارتفعت نسبة التداول بنحو 773.6٪ من بداية العام حتى تاريخه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي عززها حجم التداول القياسي في شهر يناير والذي بلغ أعلى نسبة له خلال السنوات الماضية.

وجاء هذا النمو القوي في ظلّ حالة عد اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي وتدفع المستثمرين للتوجّه بشكل متزايد نحو الأصول الآمنة. وبلغ إجمالي أحجام التداول 1.49 مليون عقد، في حين بلغ معدل الاهتمام المفتوح من بداية العام حتى الآن 367,878 عقداً، مقارنةً مع 243,409 عقد في الفترة ذاتها من 2019، بزيادة 51.1%.

كما سجّلت تداولات أزواج العملات الرئيسة الست G6 في البورصة أداءً قوياً حيث حققت فئة الأصول نمواً في التداول بنسبة 18.1٪ بقيمة 7.2 مليارات دولار. وكان عقد اليورو دولار المستقبلي الأفضل أداءً مسجلاً 76,595 عقداً، بنمو 41.1%.

وساهمت محفظة منتجات الروبية الهندية في تعزيز أحجام التداول، وكان أفضل هذه العقود هو عقد الكوانتو الآجل للروبية الهندية، مسجلاً تداول 113,521 عقداً بزيادة بنسبة 43٪ على أساس شهري، و9.6% على أساس سنوي.