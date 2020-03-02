%63.4 نمو الاحتياطيات الفائضة للبنوك بنهاية يناير

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

ارتفعت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتصل إلى 26.3 مليار درهم بنهاية يناير مقابل 21.1 مليار درهم بنهاية يناير 2019 بزيادة مقدارها 5.2 مليارات درهم وبنسبة 63.4%، كما ارتفعت الاحتياطيات النقدية لإلزامية للبنوك إلى 130.8 مليار درهم مقابل 121.2 مليار درهم بنهاية يناير 2019 بارتفاع مقداره 9.6 مليارات درهم وبنسبة 8%.

جاء ذلك في إحصاءات المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر يناير الماضي الصادر أمس عن مصرف الإمارات المركزي. وأشار المسح إلى تراجع شهادات إيداع البنوك لدى المصرف من 160.2 مليار درهم إلى 156.3 مليار درهم بنهاية يناير بانخفاض مقداره بنحو 3.9 مليارات.

وأظهر التقرير ارتفاع عرض النقد ن1 والذي يضم النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية ارتفع من 514.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 540.4 مليار درهم بنهاية يناير، وأرجع التقرير زيادة عرض النقد ن 1 بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 5.3% إلى 459.6 مليار درهم بنهاية يناير وزيادة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 3.5% إلى 80.8 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد ن2 والذي يشمل ن1 بالإضافة إلى الودائع شبه النقدية ليصل إلى تريليون و426.8 مليار درهم بنهاية يناير مقابل تريليون و411.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر، وجاء هذا الارتفاع رغم انخفاض بمقدار 10.3 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية لتصل إلى 886.4 مليار درهم بنهاية يناير.

وأشار التقرير إلى أن عرض النقد ن3 والذي يعبر عن السيولة الإجمالية للاقتصاد والبنوك ويشمل عرضى النقد ن1 ون2 والودائع الحكومية انخفض بنسبة 1.6% بنهاية يناير حيث بلغ تريليوناً و689.7 مليار درهم مقابل تريليون و717.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر وجاء هذا الانخفاض بسبب انخفاض الودائع الحكومية بنحو 43 مليار درهم خلال يناير لتصل إلى 262.9 مليار درهم.

كما تراجعت القاعدة النقدية لدولة الإمارات لتصل إلى 408.5 مليارات درهم بنهاية يناير مقابل 409.5 مليارات درهم بنهاية ديسمبر بتراجع مقداره مليار درهم.