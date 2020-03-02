قلق «كورونا» يهبط بالأسواق المحلية والعربية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط عمليات تسييل وبيع نفسي مقتفية أثر الأسواق الخليجية والعالمية مع تنامي المخاوف من أضرار على الاقتصاد العالمي جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال وسطاء لـ «البيان»، إن الأسواق المحلية والعربية تشهد حالة من القلق بسبب فيروس كورونا، ما تسبب في عمليات تسييل نفسية وبيع عشوائية، مشيرين إلى أن التراجعات التي تشهدها الأسهم المحلية غير مبررة، لا سيما وأنها تأتي بالتزامن مع موسم التوزيعات السنوية، ومؤكدين على أن الأسواق ستعاود الارتداد والصعود مع هدوء الأوضاع.

وانخفض سوق دبي 4.49 % أو ما يوازي 116 نقطة ليغلق عند 2473.82 نقطة بعدما نجح في تعويض جانب من خسائره التي وصلت إلى 5% خلال الجلسة، مسجلا أدني مستوياته منذ ديسمبر 2018، فيما تراجع بأكبر وتيرة يومية منذ يناير 2016.

فيما فقد سوق أبوظبي 177 نقطة أو 3.62 % ليقفل عند 4723.82 نقطة، ليسجل أدني مستوياته منذ مايو 2019، مسجلا أكبر وتيرة تراجع يومي منذ يناير 2016، وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية في السوقين بقيادة العقار والبنوك، ونزول العديد من الأسهم لمستويات دنيا.

ووفق رصد «البيان»، هبطت بورصة مصر أكثر من 6%، والسعودية 3.6% والبحرين 3.37% ومسقط 1.2 % والأردن 0.56 %، بينما نزل المؤشر الأول لبورصة الكويت 11% خلال بداية التعاملات، ما تسبب في إيقاف التداولات حتى نهاية الجلسة.

ووصلت سيولة الأسهم الإجمالية إلى 449.1 مليون درهم، وهو ما اعتبره الوسطاء مؤشراً إيجابياً على عدم وجود عمليات بيع حادة، إذ توزعت السيولة بنحو 263.6 مليوناً في دبي، و185.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 228.27 مليون سهم، منها 148.6 مليوناً في دبي، و79.67 مليوناً في أبوظبي من خلال 4858 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار 4.77% مع تراجع «إعمار العقارية» 5.14%، و«إعمار للتطوير» 0.55%، و«إعمار مولز» 4.97%، و«الاتحاد العقارية» 5.47%، و«أرابتك» 6.04%، و«داماك» 8.37%، و«ديار» 4.19%، فيما هبط قطاع البنوك 4.23% مع نزول «دبي الإسلامي» 2.59%، و«الإمارات دبي الوطني» 6.77 %.

وتراجع قطاع الاستثمار 3% نتيجة تراجع «دبي للاستثمار» 1.57%، و«سوق دبي المالي» 7.73%، و«شعاع كابيتال» 2.42%، وهبط قطاع النقل 5.84% مع هبوط «العربية للطيران» 7.14%، و«أرامكس» 4.92%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 74.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 73.3 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 37 مليون درهم. واقتصرت الأسهم المرتفعة على 4 فقط تصدرها «مصرف السلام السودان» بنسبة 6.15% فيما كان «الرمز كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.98 %.

وعمد المستثمرون المواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 20.5 مليون درهم، فيما اتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 20.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وهبط بسوق أبوظبي مع تراجع قطاع البنوك 3.9% مع هبوط «أبوظبي الأول» 3.91%، و«أبوظبي التجاري» 5.61%، و«أبوظبي الإسلامي» 5.28%، فيما انخفض قطاع العقار 5.1% مع هبوط «الدار» 5.19%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.91%، وهبط قطاع الاتصالات 3.16% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع الطاقة 4.87 % مع تراجع «دانة غاز» 8.46 %، و«أدنوك للتوزيع» 1.34 %، ونزل قطاع الاستثمار 1.68 % بعد نزول «إشراق» 3.55 %، و«الواحة كابيتال» 1.83 %، و«العالمية القابضة» 1.45 %.

وتزعم «أبوظبي الإسلامي» النشاط بقيمة 52.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 31 مليون درهم، ثم «اتصالات» بتداولات 20.3 مليون درهم. ولم يرتفع في سوق أبوظبي سوى سهمين فقط وهما «دار التمويل» 11.03% و«طاقة» 0.76% فيما تصدر «بلدكو» الأسهم المتراجعة بنسبة 9.92 %.

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 18.82 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 18.82 مليون درهم.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو التسييل في السوقين، بصافي استثمار 62.6 مليون درهم، منها 44.8 مليوناً في دبي، و17.85 مليوناً في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 62.65 مليون درهم منها 44.8 مليوناً في دبي، و17.85 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

* أعلن سوق دبي المالي، عن الحدود القصوى الجديدة لتملك أسهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة، بحيث تم السماح للأجانب بتملك أسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 49 %، مضيفاً أنه تم السماح للخليجيين بتملك أسهم الشركة بنسبة 100 %.

* حددت شركة «بي إتش مباشر للخدمات»، موعد مجلس إدارتها بعد غد الأربعاء، لمناقشة البيانات المالية السنوية لعام 2019، وما يستجد من أعمال.

* تقرر انعقاد الجمعية العمومية لمجموعة «جي إف إتش» المالية في 23 مارس 2020، لمناقشة توزيع أرباح نقدية عن جميع الأسهم العادية، حسب سجل المساهمين، بنسبة 5.57 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.01 دولار للسهم واحد (ما عدا أسهم الخزينة)، وترحيل 8 ملايين دولار إلى الاحتياطي القانوني عن العام الماضي.

* أعلن مصرف السلام البحريني، عن شراء ما يعادل 330 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في سوق دبي والبحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 77.647 إلى 77.977 مليون سهم (3.519 % من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 27 فبراير 2020.

* يبحث مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في 17 مارس الجاري تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية والاطلاع على تقرير الإدارة بشأن توزيع الأرباح.

* يجتمع مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي بعد غد للنظر في اقتراح توزيع الأرباح على المساهمين ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

* تعقد «صناعات أسمنت الفجيرة» اجتماع الجمعية العمومية في 26 مارس الجاري للنظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة.

* أعلنت شركة «أركان» دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 22 مارس الجاري للنظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.

* ينظر مجلس إدارة شركة «أغذية» الخميس القادم في توزيعات أرباح عام 2019.

* اقترح مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال عن العام الماضي.

* تعقد شركة «الدار العقارية» اجتماع الجمعية العمومية في 18 مارس القادم للنظر في اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14.5% من رأس المال بواقع 14.5 فلساً للسهم وبإجمالي 1.14 مليار درهم عن 2019.