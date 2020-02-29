أكبر تراجع للنفط في 4 سنوات

المصدر: سنغافورة - رويترز

هوت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في ما يزيد على عام، ما يضعها على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ما يزيد على أربع سنوات، في الوقت الذي أجج فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا المخاوف من تباطؤ في الطلب العالمي.

وتراجع أكثر عقود خام برنت نشاطاً للتسليم في مايو 1.37 دولار أو ما يعادل 2.7% إلى 50.36 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى في 14 شهراً.

وينتهي أجل عقد أقرب استحقاق لشهر أبريل في وقت لاحق اليوم. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار أو ما يعادل 2.8% إلى 45.76 دولاراً للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي نحو 14% هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو 2011.وقالت "أوبك+" أنها ستتبنى نهجاً مسؤولاً في أعقاب تفشي الفيروس.