«إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» تتوقع ارتفاع معدل الاقتراض طويل الأجل من مصادر تجارية بنسبة 6%

المصدر: دبي - البيان

توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» ارتفاع معدل الاقتراض طويل الأجل من مصادر تجارية بنسبة 6% (9.2 مليارات دولار) هذا العام لدى 13 حكومة سيادية تصنفها الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الارتفاع القوي الذي شهده العام السابق حين وصل المعدل إلى 26%. ورجحت أن تكون السعودية ومصر ولبنان من أكبر المُصْدرين للديون التجارية في 2020، حيث يمثل حجم الإصدارات مجتمعةً 70% من الإصدارات في المنطقة.

كما توقعت أن يذهب 51% من إجمالي اقتراض الحكومات السيادية في المنطقة، والذي من المتوقع أن يبلغ 163 مليار دولار إلى إعادة تمويل الديون طويلة الأجل المستحقة، ما يعني أن صافي احتياجات الاقتراض المقدرة سيبلغ 80 مليار دولار.

وأكدت أن معظم الدول الخليجية ستواصل تنويع مصادر تمويلها واحتياجاتها من السيولة من خلال اللجوء إلى إصدار سندات الدين الدولية، متوقعة أن يصل إجمالي الدين التجاري إلى نحو 941 مليار دولار، بمعدل ارتفاع سنوي 68 مليار دولار، أو 8%.