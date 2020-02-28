10 مليارات دخل بنوك أبوظبي في الربع الرابع

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

كشف مركز إحصاء أبوظبي عن أن صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية في أبوظبي بلغ 10 مليارات و82 مليون درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي مقابل 10 مليارات و90 مليون درهم للربع الرابع من عام 2018 بانخفاض مقداره 8 ملايين درهم.

وأكد تقرير أصدره المركز أمس عن أن صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية في أبوظبي للربع الأخير من عام 2019 توزع على 4.7 مليارات درهم صافي الفوائد، و1.16 مليار درهم صافي الدخل للبنوك الإسلامية، و2.16 مليار درهم دخل الاستثمار وملياري درهم دخول أخرى.

وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين ببنوك أبوظبي تراجع من 12 ألفاً و22 موظفاً خلال الربع الرابع لعام 2018 إلى 10 آلاف و986 عاملاً للربع الأخير 2019 بنحو 1036عاملاً.

وارتفع نصيب العامل من تعويضات العاملين من 41.6 ألف درهم شهرياً إلى 43.3 ألف درهم شهرياً للربع الرابع من عام 2019. وتراجع معدل أسعار الفائدة على القرض الشخصي إلى 9.8%، والقروض والسلف الأخرى إلى 17.82% . وبلغ معدل أسعار الفائدة على الإيداعات 0.2% حتى أسبوع و0.53 % حتى شهر و0.54 % حتى شهرين و0.66% حتى ثلاثة أشهر و0.75% حتى ستة أشهر و0.78% حتى سنة و1% لأكثر من سنة بينما بلغ معدل أسعار الفائدة على التوفير 0.20%.