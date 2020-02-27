«موديز»: مرونة بربحية بنوك الإمارات في 2020

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين»، أن تحتفظ البنوك الأربعة الكبار في الإمارات بمرونة ربحيتها في 2020، وذلك بفضل النمو القوي في حركة الاقتراض من جانب القطاع العام.

وأصدرت «موديز»، أمس، تقريراً خاصاً عن توقعاتها بشأن ربحية البنوك الأربعة الكبار في الإمارات، وهي: أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي في 2020. وأفاد التقرير بأن صافي أرباح البنوك الأربعة مجتمعة ارتفع العام الماضي ليصل إلى 37 مليار درهم «10,1 مليارات دولار»، بنسبة ارتفاع بلغت 13% بالمقارنة مع صافي أرباحها مجتمعة في 2018. وأضاف التقرير أن صافي الدخل المتولد عن الفائدة للبنوك الأربعة مجتمعة ارتفع بنسبة 6% في 2019.

وأضاف أن البنوك الأربعة استأثرت بنسبة 73% من إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات في ديسمبر الماضي.

وتوقع أن يؤدي نمو الاقتراض لدى القطاع العام إلى تحقيق التوازن مع المنافسة المتزايدة بين البنوك، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تعزيز المرونة في ربحية البنوك الأربعة في 2020.