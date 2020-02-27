«وول ستريت» للصرافة تفتتح فرعين جديدين

المصدر: (دبي - البيان)

افتتحت شركة «وول ستريت للصرافة» فرعين جديدين في الجزيرة الحمراء برأس الخيمة ومنطقة الجرف الصناعية بعجمان.

ويمثل الفرعان الجديدان أحدث الإضافات على خطة التوسع الاستراتيجية للشركة التي تتيح للمقيمين في الدولة إرسال حوالات مالية آمنة وموثوقة إلى عائلاتهم في موطنهم الأم.

ويستهدف الفرعان الجديدان الوافدين في هاتين المنطقتين الذين كانوا يضطرون للسفر إلى مناطق أخرى من أجل تحويل الأموال إلى عائلاتهم، وتتيح لهم الوصول إلى باقة الخدمات الأخرى التي توفرها الشركة.

وبذلك، تكون «وول ستريت للصرافة» قد وسعت شبكة فروعها إلى 25 فرعاً حول الإمارات في الوقت الذي تواصل خلاله بذل الجهود الحثيثة، من أجل الوفاء برسالتها المتمثلة بتوفير مستويات استثنائية تتخطى التوقعات لخدمات صرافة العملات الأجنبية وتحويل الأموال. ويعود قرار افتتاح الفروع الجديدة في هذه المواقع بالفائدة المرجوة مع تسجيل كلا الفرعين لأكثر من 1000 تعامل خلال الأسابيع الأولى للعمليات.