4.1 مليارات درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص في يناير

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ضخت البنوك الوطنية 4.1 مليارات درهم في شرايين الاقتصاد الوطني خلال شهر يناير الماضي منها 2.0 مليار درهم لقطاع الصناعة والأعمال.

ووفقاً لتقرير صدر عن المصرف المركزي، أمس، فإن حصة البنوك الوطنية من الإقراض المصرفي خلال شهر يناير الماضي بلغت 89% برصيد بلغ 1.544 تريليون درهم بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 11% بمقدار 192.9 مليار درهم.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن البنوك التقليدية رفعت إقراضها للقطاع الخاص والصناعة خلال شهر يناير بنحو 8.1 مليارات درهم منها 4 مليارات درهم للقطاع الخاص، حيث ارتفع رصيد إقراضه التراكمي من 849.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 853.1 مليار درهم بنهاية يناير، كما ضخت البنوك التقليدية 4.1 مليارات درهم قروضاً في قطاع الصناعة والأعمال، بينما تراجع إقراض المصارف الإسلامية للقطاع الخاص والصناعة والأعمال بنحو 2.8 مليار درهم بمقدار 1.4 مليار لكل واحد منهما.

سندات الدين

كشفت إحصاءات المصرف المركزي، أمس، عن أن البنوك الوطنية رفعت استثماراتها خلال شهر يناير من 360 مليار درهم إلى 370.4 مليار درهم بزيادة مقدارها 10.4 مليارات درهم وبنسبة نمو 2.9%، واستحوذ بند الاستثمارات الأخرى على 5.2 مليارات درهم تشكل 50% من إجمالي استثمارات البنوك الوطنية تلتها استثمارات سندات الدين بمقدار 4.9 مليارات درهم وبنسبة 47%، ثم استثمارات السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق.

حيث ارتفعت من 95.8 مليار درهم إلى 96.2 مليار درهم بزيادة مقدارها 400 مليون درهم، بينما تراجعت استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم بنحو 100 مليون درهم إلى 10.6 مليارات درهم بنهاية يناير. وتستحوذ البنوك الوطنية على 89.8 % من الاستثمارات التي ضختها البنوك العاملة في الدولة والبالغ 412.2 مليار درهم.

البنوك التقليدية

رفعت البنوك التقليدية استثماراتها من 323.1 مليار درهم إلى 332.5 مليار درهم بنهاية يناير بزيادة مقدارها 9.4 مليارات درهم وبنسبة 2.9%، كما رفعت البنوك الإسلامية استماراتها إلى 79.7 مليار درهم مقابل 75.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 3.8 مليارات درهم وبنسبة 5%. واستحوذت استثمارات البنوك التقليدية في سندات الدين على 8.1 مليارات درهم من إجمالي زيادة استثمارات البنوك التقليدية لشهر يناير وبنسبة استحواذ 86% تلتها الاستثمارات الأخرى، حيث ارتفعت من 33.1 مليار درهم إلى 34.6 مليار درهم، وظلت استثمارات البنوك التقليدية في الأسهم ثابتة عند 7.2 مليارات درهم بينما تراجعت من 50 مليار درهم إلى 49.8 مليار درهم في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق.

استحوذ بند الاستثمارات الأخرى على حصة 97% من مقدار زيادة استثمارات المصارف الإسلامية بمقدار 3.7 مليارات درهم، ورفعت المصارف استثماراتها في السندات المحفوظة 600 مليون درهم لتصل إلى 49.7 مليار درهم ، بينما تراجعت استثماراتها في سندات الدين (الصكوك) إلى 12.8 مليار درهم.