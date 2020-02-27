«المشرق» يحوّل الأموال «السريعة» إلى 30 دولة

المصدر: دبي ـ البيان

وقع بنك المشرق، اتفاقية مع شركة NIUM الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية عبر الحدود، لتوسيع شبكة خدماته في مجال التحويل السريع Quick Remit.

وأصبح بنك المشرق من خلال هذه المبادرة الجديدة أول بنك في الدولة يقدم تسهيلات تحويل فوري في اليوم نفسه لأكثر من 30 دولة حول العالم، تشمل المملكة المتحدة، وسنغافورة، والفلبين، وأستراليا، وكندا، وبنغلادش ومعظم الدول الأوروبية.

وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من إمكانية الدفع الفوري التي تتمتع بها الدول المستقبلة وتسليم الدفعات على الفور؛ حيث أصبح بمقدور البنك تسليم دفعات العملاء على الفور إلى أوروبا من خلال استخدام منصة تحويل الرصيد الفورية SEPA Instant Credit Transfer، وإلى سنغافورة عبر منصة التحويل السريع والآمن FAST، وإلى المملكة المتحدة باستخدام خدمات الدفع السريعة Faster Payment Services، بالإضافة إلى كل من إلى الهند وباكستان، حيث يتمتع العملاء بتحويلات فورية منذ عام 2017.

وسيتمكن عملاء المشرق من إجراء تحويلات فورية أو في نفس اليوم على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، مما يوفر لهم راحة البال حيال تسليم أموالهم بالسرعة التي يحتاجون إليها. وكل ما على العملاء القيام به لتحويل الأموال تسجيل الدخول إلى حساباتهم، والانتقال إلى تحويل الأموال، واختيار خدمة التحويل السريع Quick Remit، ومن ثم تحديد بلد الوجهة والمستفيد، وإدخال المبلغ وتأكيد العملية وسيكون المال في المكان المطلوب.

وقال سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك: «يسعى المشرق لتوفير خدمة رقمية للعملاء تتسم بالبساطة واليسر. وتأتي شراكته مع الخبراء في هذا القطاع في إطار هذا الجهد، حيث من المتوقع أن تسهم الشراكة في تحقيق هذا المسعى للبنك. وأثبتت منصة الدفع NIUM قدرتها على معالجة المعاملات عبر الحدود».