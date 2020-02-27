دبي المالي العالمي يوقع مذكرة مع مسرّع «بلوك تشين» تدعمه حكومة سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي توقيع مذكرة تفاهم مع «ترايب إكسيليريتور»، أول مسرّع لتقنيات «بلوك تشين» تدعمه حكومة سنغافورة للتعاون في مجالات تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون خلال الفعاليات المشتركة ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية. وتأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام المركز الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بتطوير المنظومة البيئية للتكنولوجيا المالية.

وأطلق مركز دبي المالي العالمي الدورة الأولى في دبي من «يوم ترايب التجريبي» في ديسمبر 2019 بالشراكة مع «ترايب أكسيليريتور».

واستعرضت الدورة 9 شركات ما زالت في مرحلة النمو مع حالات استخدام مقنعة تعتمد على تقنيات الـ«بلوك تشين»، وتتدرج بين الشركات المصنفة بالفئة (أ) بعد عملية الطرح للاكتتاب الأولي العام، وصولاً إلى قطاعات رأسية مثل الإعلام والإعلان، والبيانات، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، وسلسلة الإمداد، والتمويل التجاري، بداية من الفئة (أ) وما بعدها.

وتضم المنظومة البيئية الديناميكية للتكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 100 شركة متخصصة في هذا المجال، بما يعكس وتيرة نمو متضاعفة من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية المُسجلة في المركز منذ نهاية عام 2018، والارتفاع في عام 2019، حيث وقع اختيار شركات التكنولوجيا المالية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم على المركز المالي كنقطة انطلاق مفضلة لتوسيع نطاق أعمالها على مستوى المنطقة.

ووضعت استراتيجيات طويلة الأمد لاستقطاب واستبقاء المستثمرين والجهات الرئيسية في قطاع الخدمات المالية.

ويستفيد مجتمع التكنولوجيا المالية المزدهر في المركز من العلاقات القوية والمثمرة التي بناها مع أبرز برامج المسرّعات المالية الدولية عبر الزيارات المستمرة للوفود، وإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية وإرساء الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع أكبر المراكز المالية العالمية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «انطلاقاً من ريادتنا كمركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وضعنا أساساً قوياً لمستقبل القطاع المالي على مدار الخمس عشرة سنة الماضية، مع تركيز كبير على تطوير منظومة بيئية رائدة وتمكين قطاع التكنولوجيا المالية.

واتجه القسم الأكبر من تركيزنا على إبرام مذكرات تفاهم مشتركة مع مؤسسات وشركاء نتبادل معهم الرؤية في ضرورة تسريع الابتكارات في المجال المالي».