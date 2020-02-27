الأسهم المحلية تقتفي أثر تراجع العربية والعالمية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عادت الأسهم إلى دائرة الهبوط في ختام جلسة أمس مقتفية هبوط معظم بورصات المنطقة على وقع تهاوي أسواق المال العالمية مع استمرار تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الصين واحتمالات تأثيرات ذلك على النمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض سوق دبي 1.96% ليغلق عند 2620.69 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ منتصف يونيو الماضي مع تراجع أسهم البنوك والعقار والنقل والسلع والاستثمار والتأمين والخدمات، فيما هبط سوق أبوظبي 0.93% ليصل إلى 4890.68 نقطة بفعل هبوط أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والعقار.

ووفقاً لرصد «البيان الاقتصادي»، انخفض سوق الكويت بنحو 1.6% وبورصة مصر 0.96% والسوق السعودية 0.61% وبورصة الأردن 0.31%، فيما ارتفع سوق البحرين ومسقط بنحو 0.11% و0.25% على التوالي.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 510.4 ملايين درهم، منها 286.6 مليوناً في دبي، و223.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 180.45 مليون سهم، موزعة بواقع 133.95 مليوناً بدبي، و46.5 مليوناً بأبوظبي، من خلال 4942 صفقة.

واستقطبت 4 أسهم نحو 57% أو ما يوازي 289.5 مليون درهم من السيولة الإجمالية، وهي: «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الوطني» و«إعمار العقارية».

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 2.25% مع تراجع «إعمار العقارية» 2.73%، و«إعمار للتطوير» 1.33%، و«إعمار مولز» 1.82%، و«الاتحاد العقارية» 1.95%، و«ديار» 2.51%، و«داماك» 0.31%، و«أرابتك» 2.25%. وهبط قطاع البنوك 1.86%.

وانخفض قطاع الاستثمار 2.41% على وقع تراجع «دبي للاستثمار» 3.05%، و«سوق دبي المالي» 1.15%، فيما زاد «شعاع كابيتال» 0.49%، وهبط قطاع النقل 2.74% مع انخفاض «العربية للطيران» 2.1%، و«أرامكس» 3.5%، و«الخليج للملاحة» 1.1%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 71.4 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 65 مليونا . ولم يرتفع سوى 5 أسهم فقط تصدرها «الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 4.55%، فيما كان «مصرف عجمان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.14%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 0.88% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.56%، و«أبوظبي التجاري» 2.9% و«أبوظبي الإسلامي» 0.9%، و«الشارقة الإسلامي» 0.76%، وهبط قطاع العقار 2.64% مع انخفاض «الدار» 2.74%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.14%.

وانخفض قطاع الاتصالات 0.88% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع الطاقة 1.25% فيما صعد قطاع الاستثمار هامشياً، مع صعود «العالمية القابضة» 2.07%، فيما تراجع «إشراق» 0.97%، و«الواحة كابيتال» 5.88%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 89 مليون درهم، تلاه «اتصالات» بسيولة 31.46 مليوناً. ولم يرتفع سوى 6 أسهم تصدرها «العالمية القابضة» بنسبة 2.07%، فيما كان «ميثاق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.57%.

تسييل

اتجهت المؤسسات نحو التسييل، بصافي استثمار 47.34 مليون درهم، موزعة بواقع 8.9 ملايين في دبي، و38.4 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 47.34 مليون درهم منها 8.9 ملايين في دبي، و38.4 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

- أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها اعتباراً من أمس وحتى 8 مارس 2020.

- حددت شركة «طيران أبوظبي» تاريخ آخر يوم للشراء للحصول على التوزيعات النقدية بنسبة 20% من رأس المال في 4 مارس على أن يكون اليوم التالي 5 مارس تاريخ الاستبعاد من الأرباح و8 مارس تاريخ إغلاق السجل.

- أوصى مجلس إدارة شركة «البحيرة الوطنية للتأمين» بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن 2019، وتخصيص الأرباح القابلة للتوزيع بنحو 2.21 مليون درهم احتياطي قانوني و107.3 ملايين أرباحاً مدورة لـ 2020.

- تعقد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين اجتماع العمومية في 16 مارس للنظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 30% من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 30 فلساً للسهم وبإجمالي 144.6 مليونا عن 2019.

- قررت شركة «أركان» لمواد البناء عقد اجتماع الجمعية العمومية في 22 مارس للنظر في النتائج السنوية لعام 2019.