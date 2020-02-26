%97.4 سعادة عملاء «الأنصاري للصرافة»

المصدر: (دبي - البيان)

سجّلت «الأنصاري للصرافة»، نسبة سعادة عملاء بلغت 97.4%. وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: عملنا على زيادة عدد فروعنا ليصل إلى 192 فرعاً حتى الآن في مختلف أنحاء الدولة.

وكنا سباقين في تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتبني التقنيات المبتكرة التي تضمن وجود قنوات رقمية سلسة وآمنة وسريعة لإرسال الأموال بشكل فوري وموثوق، مدعومين ببنية تحتية حديثة ومتطورة.

وشكّل حرصنا المستمر على ضمان ملاءة مالية قوية للشركة واتفاقيات الشراكة مع أكثر من 250 بنكاً ووكيلاً يغطون أكثر من 500,000 موقع حول العالم لإرسال واستلام الأموال خلال دقائق في تعزيز سرعة وكفاءة التحويلات المالية وضمان التغطية اللازمة والكافية لحجم التداولات.

وتتبنّى الشركة خطة طموحة لزيادة عدد فروعها في الدولة إلى 200 فرع خلال 2020.