شهادتا أيزو لمصرف عجمان

المصدر: (عجمان- البيان)

أكمل قسم تكنولوجيا المعلومات في مصرف عجمان مهمته بنجاح وحصل على شهادتين من المنظمة العالمية للتوحيد القياسي (أيزو) وهما أيزو 9001:2015 (نظام إدارة الجودة) وأيزو 10002:2018 (رضاء العميل).

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: هذا الإنجاز شهادة تقدير لأعلى المعايير ومستويات الخدمة التي يقدمها مصرف عجمان وجزء من جهود متواصلة لتحسين جودة خدمتنا والابتكار من أجل تلبية احتياجات عملائنا. وتضمنت عملية التقييم للحصول على شهادة أيزو مراجعة شاملة للعمليات التجارية والإدارات في مصرف عجمان لضمان مطابقتها أفضل الممارسات العالمية.

وقال سالم الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في المصرف عجمان: الحصول على الشهادتين يؤكد المنهج الدقيق والمنتظم في مصرف عجمان من أجل إدارة شاملة للجودة. هاتان الشهادتان تأكيد على التزامنا القوي المعايير العالمية في كل مستوى من عملياتنا وتمثلان علامة فارقة في طريقنا من أجل تعزيز الأداء وخدمة العملاء.