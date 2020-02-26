بنك رأس الخيمة الوطني يطبق خدمات التسجيل عبر الهوية الرقمية في جميع فروعه

المصدر: (رأس الخيمة- البيان)

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني أمس تطبيق مشروع التسجيل عبر الهوية الرقمية التي تتضمن حلول الهوية الوطنية الرقمية والتوقيع الرقمي في الإمارات، وذلك في جميع فروع البنك البالغ عددها 36 فرعاً. وتتيح الهوية الرقمية لعملاء البنك والعملاء المستقبليين إمكانية إكمال تسجيلهم عبر الإنترنت بسلاسة وأمان وذلك من خلال ضغطات بسيطة عبر جهاز إلكتروني وبمساعدة أحد موظفي البنك في أي من الفروع.

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير الخدمات المصرفية للأفراد: بنك رأس الخيمة الوطني أصبح أول بنك يقوم بتقديم مرافق تسجيل للهوية الرقمية في الدولة من خلال جميع فروعه. وتتناغم حلول الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي بشكل خاص مع العميل الذي يفضّل استعمال الخدمات والحلول من خلال وسائل رقمية مريحة وآمنة وحديثة.

وقال جيف ستيسيك، المدير التنفيذي للعمليات في البنك: يعمل البنك على وضع خطط لقبول مرافق للانضمام الرقمي وتسجيل الدخول والتوقيعات الرقمية التي تعود بالمنفعة على عملائنا وتبسط رحلتهم المصرفية معنا.