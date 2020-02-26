«جي إف إتش» تحتفل بإدراج صكوك بقيمة 300 مليون دولار في ناسداك دبي

المصدر: دبي - البيان

قرع جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية، أمس، جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج المجموعة صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي.

وأدرجت المجموعة الصكوك في البورصة في 23 فبراير.

والإدراج إنجاز مهم لمجموعة جي إف إتش، حيث تنضم لأسواق رأس المال والسندات الدولية. ويهدف إصدار الصكوك إلى دعم خطط النمو والتوسع في الأنشطة والمشاريع الحالية والمستقبلية لمجموعة جي إف إتش الواقع مقرها في البحرين، معززة بذلك مركزها المالي وتمويل المرحلة التالية من مسيرة نموها. وشهدت الصكوك إقبالاً واسعاً، حيث تجاوز حجم الاكتتاب 2.5 ضعف الحجم المعروض، مع إجمالي قيمة 750 مليون دولار.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: إدراجنا للصكوك بمنصة تداول عالمية ذات كفاءة عالية ومعايير دولية كناسداك دبي سيعطي المجموعة حضوراً عالمياً بين المستثمرين الذين تعكس استجابتهم الإيجابية لهذا الإدراج ثقتهم القوية بالمجموعة.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يعزز هذا الإدراج العلاقة العريقة والمتنامية بين الأسواق المالية في البحرين ودبي، وتؤكد دبي التزامها بزيادة التعاون في مجال التمويل الإسلامي مع مختلف المؤسسات في دول التعاون، حيث تعد دبي إحدى أكبر الوجهات لإدراج الصكوك في العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك في دبي حالياً 65.99 مليار دولار أمريكي. وتبلغ حصة جهات الإصدار الإماراتية من هذه القيمة 47%.