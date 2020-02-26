أسهم البنوك تدعم تماسك الأسواق أمام التراجعات العالمية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، بعدما نجحت أسهم البنوك في التماسك بالأسواق أمام الهبوط الحاد للأسواق العالمية وأسعار النفط مع تواصل انتشار فيروس كورونا، ولم يرتفع سوى 14 سهماً (4 في دبي و10 في أبوظبي) تشمل 8 أسهم في قطاع المصارف الذي تلقى دعماً قوياً بفعل التوزيعات النقدية وزيادة نسب تملك الأجانب.

وصعد سوق أبوظبي 0.11%، بعدما نجح في تعويض خسائره الصباحية ليغلق عند 4936.36 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والتأمين، فيما انخفض سوق دبي بنسبة 0.86% إلى مستوى 2763 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات، مقابل ارتفاع البنوك الذي قلص خسائر السوق.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 507.4 ملايين درهم، منها 306.13 ملايين في دبي، و201.3 مليون في أبوظبي، وجرى التداول على 254.67 مليون سهم، موزعة بواقع 186.5 مليوناً في دبي، و68.17 مليوناَ في دبي، من خلال 5424 صفقة. واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» على نصف سيولة سوق دبي أو ما نسبته 49.1% بما يوازي 150.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.65% بدعم «أبوظبي الأول» 0.85%، و«أبوظبي التجاري» 0.53%، فيما هبط «أبوظبي الإسلامي» 0.36%. بينما انخفض قطاع العقار 0.06%.

وتصدر «واحة الزاوية» التداولات بقيمة 58.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 31.13 مليون درهم. وحقق «العين الأهلية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 12.12%، فيما كان «دار التمويل»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.94%.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 2.38% مع هبوط «إعمار العقارية» 3.17%، و«إعمار للتطوير» 2.85%، و«أرابتك» 2.57%، و«داماك» 0.16%، و«ديار» 3.33%، فيما تراجع قطاع النقل 1.93%.

وتزعم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 85.21 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 65.095 مليونا. وحقق «شعاع كابيتال» أكبر ارتفاع بنسبة 3.45%، فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.44%.

إفصاحات

* وافق مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية بالتمرير على تعيين ضاحي يوسف المنصوري عضواً في مجلس الإدارة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل حمد الماس، وانتخاب حسن الحمادي بالتزكية نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

* تعقد شركة الأغذية المتحدة اجتماع العمومية في 12 مارس لمناقشة البيانات المالية السنوية، ومقترح مجلس الإدارة بتوزيع 30% كأرباح نقدية عن العام الماضي، كما أعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وذلك حتى السبت 7 مارس 2020.

* أعلنت شركة الرمز كوربوريشن تقدم ناصر السعيدي باستقالة من عضوية مجلس إدارتها ولجنة التدقيق لأسباب شخصية.

* اقترح مجلس إدارة شركة «الإمارات للتأمين» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 60 فلساً للسهم عن 2019، على أن ينظر فيها خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها في 26 مارس القادم بعد موافقة هيئة الأوراق المالية.

* قالت شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» إن إجمالي نفقاتها الرأسمالية بلغت 15.03 مليون درهم العام الماضي، مشيرة إلى نفقات رأسمالية مخطط لها خلال العام الجاري بهدف إنشاء مبنى جديد بمدينة زايد بمنطقة الظفرة لتقديم جميع الخدمات التدريبية للمتعاملين وتحقيق نمو في الأعمال.

* أوصى مجلس إدارة «الواحة كابيتال» بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2019.

88.95

صادقت الجمعية العمومية لشركة «طيران أبوظبي» على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال بإجمالي 88.95 مليون درهم عن 2019، فيما وعد مجلس الإدارة المساهمين بزيادة التوزيعات عن 2020.

وقال نادر أحمد الحمادي، رئيس مجلس الإدارة الشركة: توزيعات العام الماضي مجزية في ظل ظروف السوق الراهنة، وسننظر في زيادتها عن العام الجاري.