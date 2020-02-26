«الأوراق المالية» تشارك باجتماعات «أيوسكو» بمدريد

المصدر: دبي- البيان

تشارك هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» التي تعقد في مدريد.

ويمثل الهيئة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة.

كانت الهيئة نجحت في تبوؤ منصب رئيس لجنة الأسواق الناشئة أكبر لجان المنظمة التي تضم في عضويتها 90 عضواً يمثلون الأسواق الناشئة بما في ذلك الصين وروسيا والبرازيل بواسطة التصويت المباشر، لتكون أول دولة عربية تتقلد هذا المنصب الرفيع في المنظمة التي تأسست عام 1983 وتعتبر الجهة المرجعية العالمية فيما يختص بوضع المعايير الدولية في مجال التنظيم والإشراف على أنشطة أسواق الأوراق المالية.

وخلال الاجتماعات التي تستمر 3 أيام- يتم عقد اجتماع لجنة الأسواق والناشئة برئاسة الزعابي، إضافة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة المنظمة مع ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في الأسواق المالية الدولية.

وأوضح د. عبيد الزعابي أن اللجنة تناقش هذا العام عدة موضوعات من بينها تقرير حول التمويل المستدام في الأسواق الناشئة ودور الجهات المنظمة للأوراق المالية.

وأضاف أنه في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية حول التمويل المستدام وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ستـكون توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بمثابة المعيار الأساس الذي تسترشد به الدول التي تدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية واعتبارات الحوكمة في أولوياتها.

وتابع أن توصيات هذا التقرير من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على الأسواق والمستثمرين من خلال تحسين التطابق والالتزام بالقواعد المنظمة للتمويل المستدام في الأسواق الناشئة»، ونوه إلى أن «خطط اللجنة حول التمويل المستدام لهذا العام تتضمن تعزيز الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة من خلال العمل مع الصناعة وأطراف أخرى متطوعة من الجهات الواضعة لمعايير الإفصاح وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، فضلاً عن التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى».