141 ملياراً استثمارات البنوك الإماراتية في 4 دول خليجية

المصدر: (أبوظبي- وام)

ارتفع إجمالي استثمارات البنوك الإماراتية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 141.4 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2019 بنمو 11.3% مقارنة مع 127 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته.

وتعد السعودية الوجهة الاستثمارية الأكبر للبنوك الإماراتية، حيث بلغ قيمة استثماراتها نحو 76.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 17.5%، وتشكل استثمارات البنوك الإماراتية في السوق السعودي 54% من إجمالي استثماراتها في دول الخليج الأربع، وعلى مستوى استثمارات البنوك الإماراتية في السوق العماني فقد بلغت 24 مليار درهم، فيما وصلت في السوق البحريني إلى 23 مليار درهم و18 مليار درهم في السوق الكويتي.