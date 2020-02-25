الأسهم المحلية والخليجية تلحق هبوط «العالمية»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية والخليجية في ختام جلسة، أمس، مقتفيه خسائر الأسواق العالمية وأسعار النفط مع تواصل انتشار فيروس كورونا.

وانخفض سوق دبي 0.79% أو ما يعادل 21.57 نقطة ليغلق عند 2696.23 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والنقل مقابل ارتفاع البنوك، فيما هبط سوق أبوظبي 110.8 نقاط أو ما يوازي 2.2% ليكسر حاجز 5000 نقطة ويغلق عند 4931.04 نقطة بضغط انخفاض أسهم البنوك والعقار والطاقة والاتصالات.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، هبط السوق السعودي أكثر من 2.5% ونزل سوق الكويت 1.6% وسوق مسقط 0.98% وسوق البحرين 0.5%.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 466.3 مليون درهم موزعة بواقع 274.29 مليوناً في دبي و192.02 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 219.2 مليون سهم منها 154.17 مليوناً في دبي و65.1 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4683 صفقة. واستحوذت 3 أسهم وهي «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» على نحو 44% أو ما يعادل 203.5 ملايين درهم من السيولة الإجمالية.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 2.53% مع هبوط «أرابتك» 4.66% و«الاتحاد العقارية» 4.65% و«داماك» 2.72% و«إعمار العقارية» 2.58% و«إعمار مولز» 2.37% و«ديار» 2.08% و«إعمار للتطوير» 1.78%، فيما انخفض قطاع الاستثمار 0.91% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.75% و«سوق دبي» 1.02% و«شعاع» 2.61%.

ونزل قطاع النقل 1.92% مع تراجع أسهم «العربية للطيران» 2.63% و«الخليج للملاحة» 2.36% و«أرامكس» 1.15%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنحو 0.58% بدعم رئيسي من صعود «الإمارات دبي الوطني»، وهو ما أسهم في تقليص خسائر السوق، بينما هبط «دبي الإسلامي» 0.53%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط مستقطباً 65.6 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» جاذباً 63.14 مليون درهم، ولم يرتفع سوى سهمي «الإمارات دبي الوطني» 1.98% و«تبريد» 0.49%، بينما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنحو 6.99%.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي هبوط أسهم البنوك 3.39% مع تراجع «أبوظبي الأول» 4.47% و«بنك الشارقة» 1.88% و«أبوظبي الإسلامي» 1.24% و«أبوظبي التجاري» 0.79% و«رأس الخيمة الوطني» 0.42%، ونزل قطاع الاتصالات 0.37% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع العقار 0.53% و«منازل» 3.36%، فيما هبط قطاع الطاقة 0.41% مع نزول أسهم «دانة غاز» 0.78% و«أدنوك للتوزيع» 0.65%، فيما ارتفع «طاقة» 2%، بينما ارتفع قطاع الاستثمار هامشياً بدعم ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.82%.

وتزعم «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً 74.78 مليون درهم، يليه «اتصالات» بسيولة 27.8 مليون درهم، ثم «طاقة» جاذباً 21.15 مليون درهم. ولم يرتفع سوى 3 أسهم تصدرها «أركان» بنسبة 6.36%، فيما كان «إشراق» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.5%.

المؤسسات

واتجهت المؤسسات نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار12.5 مليون درهم، ونحو البيع بسوق أبوظبي بصافي استثمار 17.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بسوق دبي بصافي استثمار 12.5 مليون درهم، ونحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 17.4 مليون درهم.

إفصاحات

- تعتمد الجمعية العمومية لشركة العربية للطيران في 10 مارس المقبل البيانات المالية السنوية، ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 9% من رأس المال، والموافقة على تحويل 78.08 مليون درهم من للأرباح المرحلة.

- أعلن مصرف الإمارات الإسلامي أن جمعيته العمومية ستناقش مقترح أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغير قابلة للتحول إلى الأسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم 10 مارس 2020.

- أكدت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس إدارتها شفيق عبد الحميد، بخصوص أن هيكلة رأس المال وضخ المزيد من الاستثمارات لن يكونا مجديين ما لم تتم إعادة هيكلة الديون.

- دعت شركة دبي للمرطبات المساهمين لحضور الجمعية العمومية السنوية لعام 2019، وذلك بتاريخ 23 مارس المقبل لمناقشة البيانات المالية السنوية، بعد نيل موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

- يعقد مجلس إدارة شركة أرامكس اجتماعاً لمجلس الإدارة الأحد المقبل لاعتماد النتائج السنوية لعام 2019، وإقرار التوصيات بشأن التوزيعات النقدية للأرباح قبل أن يتم طرحها أمام المساهمين.