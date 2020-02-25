الدرهم يرتفع أمام عملات 10 شركاء تجاريين للإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

حقق سعر صرف الدرهم ارتفاعاً مقابل عملات أهم 10 شركاء استيراد لدولة الإمارات من البلدان غير المرتبطة بالدولار، وبنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 0.34% على أساس سنوي مع نهاية عام 2019.

وزاد سعر صرف الدرهم خلال الربع الأخير من عام 2019 أمام أهم عملات 10 شركاء تصدير من البلدان غير المرتبطة بالدولار وغير المصدرة للنفط، إذ وصلت نسبة الارتفاع على أساس ربع سنوي 0.18% و0.08% على أساس سنوي.

وأظهر رصد المصرف المركزي الإماراتي ارتفاع الدرهم على أساس ربع سنوي أمام عملات أهم عشرة شركاء استيراد من البلدان غير المرتبطة بالدولار، باستثناء الجنيه الاسترليني والدونغ الفيتنامي والوون الكوري، كما ارتفعت قيمة الدرهم على أساس سنوي أمام اليوان الصيني واليورو والوون الكوري.

وباستخدام أوزان الصادرات غير النفطية، شهد الدرهم ارتفاعاً في قيمته على أساس ربع سنوي بنسبة 0.18% أمام عملات أهم شركاء التصدير من البلدان غير المصدرة للنفط وذات العملات غير المرتبطة بالدولار مقارنة بانخفاض في قيمته على أساس ربع سنوي بنسبة 0.11% خلال الربع السابق.

وارتفعت قيمة الدرهم أمام الروبية الهندية واليوان الصيني والليرة التركية والدينار العراقي والفرنك السويسري واليورو، بينما انخفض أمام عملات مجموعة أخرى من البلدان.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة الدرهم أمام أهم 10 شركاء من البلدان المصدرة للمنتجات غير النفطية ذات العملات غير المرتبطة بالدولار بنسبة 0.08%، وهو الأمر الذي يرجع في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير على أساس سنوي لليرة التركية واليوان الصيني واليورو.

وأظهر سعر الصرف الفعلي الاسمي، الذي يعكس التضخم في جميع الشركاء التجاريين الرئيسين لدولة الإمارات، نفس نمط ارتفاع سعر الصرف مقارنة بسلة من المتوسط المرجح لعملات شركاء الاستيراد الرئيسيين.

وعلى وجه الخصوص، ارتفع متوسط سعر الصرف الفعلي الاسمي بنسبة 0.1% مقارنة بارتفاع قدره 1% في الربع السابق وبالقيمة الفعلية، وانخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي، الذي يأخذ في الاعتبار فرق التضخم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين، بنسبة 1.4% في الربع الرابع من 2019 مقارنة بانخفاض قدره 0.2% في الربع السابق.