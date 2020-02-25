ربع تريليون دولار تتبخر من قيمة أسهم كبار التقنية الخمسة

المصدر: دبي - سيد صالح

نزفت الأسواق العالمية أمس، أكثر من 3 % على مؤشراتها كافة تأثراً بمخاوف ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا عالمياً، كما فقدت أكبر 5 شركات تقنية في العالم ما يزيد على ربع تريليون دولار من قيم أسهمها مجتمعة في تداولات البورصات الأمريكية أمس، على خلفية تزايد المخاوف في الأسواق من تداعيات تفشي فيروس «كورونا".

وفقدت الشركات المعروفة باسم شركات التقنية الخمسة الكبار، وهي «آبل»، و«أمازون»، و«فيسبوك»، و«مايكروسوفت» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، ما يتجاوز 250 مليار دولار من أسعار أسهمها في تعاملات الأمس.

وأفادت «سي إن بي سي» بأن سهم كل شركة من «الخمسة التقنية الكبار» تراجع في تداولات الأمس، بنسبة 1,5% على أدنى تقدير، ولتتراجع القيمة السوقية لأمازون إلى ما دون الترليون دولار.

وأدى تراجع الخمسة الكبار إلى انخفاض قيمة مؤشر «ناسداك» للتقنية بنسب تراوحت على مدار اليوم بين 3,8% و3,9%.

يُذكر أن القيمة السوقية للخمسة الكبار مجتمعة تعادل نحو خمس القيمة السوقية لمؤشر «إس أند بي 500» لأكبر 500 شركة مدرجة في كافة البورصات الأمريكية.