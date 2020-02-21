1.8 مليار مكاسب سوق دبي بفضل مشتريات محلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع ترقب المستثمرين ظهور محفزات جديدة بعد نهاية ماراثون النتائج السنوية، ليربح سوق دبي ما يربو على 1.8 مليار درهم، مدعوماً بمشتريات محلية استهدفت الأسهم القيادية في العقار والبنوك، فيما هبط سوق العاصمة بفعل ضغوط بيع وعمليات جني على أسهم المصارف والاتصالات.

وارتفع سوق دبي بنحو 9.46 نقاط أو ما نسبته 0.35%، ليقفل عند 2737.51، مدعوماً بمكاسب البنوك والعقار والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.8%، أو ما يعادل 40.67 نقطة، ليغلق عند 5033.15 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 328.67 مليون درهم موزعة بواقع 180.9 مليوناً في دبي و147.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 126.46 مليون سهم، منها 95.4 مليوناً في دبي، و31 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3369 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.18% على وقع مكاسب «أرابتك» 3.36% و«داماك» 2.3% و«الاتحاد العقارية» 1.89% و«إعمار للتطوير» 1.28% و«ديار» 1.19%، فيما انخفض «إعمار العقارية» 0.26% و«إعمار مولز» 0.59%، فيما صعد قطاع البنوك 0.46% بدعم مكاسب «الإمارات دبي الوطني» 1.57% وانخفض «دبي الإسلامي» 0.53%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.31% على وقع صعود «سوق دبي» 2.16%، فيما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير، وانخفض «شعاع» 3.13%. بينما انخفض قطاع النقل 0.24% مع تراجع «العربية للطيران» 0.63% فيما استقر «أرامكس».

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط، مستقطباً 42.7 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» جاذباً 32.6 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 20.49 مليون درهم، وحقق «المصرف الخليجي التجاري» أكبر ارتفاع بنحو 14.8%، فيما كان «شعاع» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.13%.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 1.13% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.22%، و«أبوظبي التجاري» 1.56%، و«رأس الخيمة الوطني» 1.65%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.35%، كما تراجع قطاع الاتصالات بنحو 0.37% مع انخفض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع الاستثمار 0.67% مع تراجع «إشراق» 2.1%، و«الواحة كابيتال» 0.22%، وهبط قطاع الطاقة 0.28% مع تراجع «دانة عاز» 0.77%، فيما ارتفع «طاقة» 0.14%، و«أدنوك للتوزيع» 0.33%، بينما ارتفع قطاع العقار هامشياً مع صعود «رأس الخيمة العقارية» 0.22% واستقرار «الدار».

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 57.28 مليون درهم، يليه «اتصالات» بسيولة 28.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بتداولات 13.9 مليوناً. وحقق «سيراميك رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنحو 0.54%، فيما كان «اكسا الهلال الأخضر» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.8%.

المؤسسات

ومالت المؤسسات نحو التسييل في السوقي بصافي استثمار 63.45 مليون درهم، موزعة بواقع 19.9 مليوناً في دبي، و43.6 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 63.45 مليوناً، منها 19.9 مليوناً في دبي، و43.6 مليوناً في أبوظبي.

تحذير

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بسبب تقديمه لتحليلات واستشارات مالية غير معتمدة.

وقالت الهيئة في تعميم، أمس، إن صاحب الحساب «alnaeme7@» غير معتمد كمستشار مالي أو محلل مالي لدى الهيئة، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن أي تعامل يتم معه بهذه الصفة.

إفصاحات

* وافق مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير على رفع مقترح إعادة شراء الشركة لأسهمها لغاية 10% للجمعية العمومية المقررة في 23 مارس المقبل بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

* يعتمد مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار الثلاثاء الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

* يجتمع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المدرجة في بورصتي دبي ومصر، الأربعاء لمناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن عام 2019، ودعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين.

* اقترح مجلس إدارة شركة «الخليج للمشاريع الطبية» توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن العام الماضي، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، على أن تعقد الجمعية العمومية في 18 مارس المقبل.

* أوصى مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة للتأمين» بتوزيع أسهم منحة بواقع 5% عن العام الماضي، وقرر المجلس عقد الجمعية العمومية في 31 مارس المقبل.