«دبي الإسلامي» يُعيّن بنوكاً لإصدار صكوك

المصدر: (دبي - رويترز)

أظهرت وثيقة، أمس، أن بنك دبي الإسلامي عيّن 9 بنوك إقليمية وعالمية من أجل ترتيب إصدار صكوك دولارية محتمل لأجل خمس سنوات وسبع سنوات.

وذكرت الوثيقة أن البنوك التي عيّنها البنك لترتيب إصدار الصكوك هي: «المؤسسة العربية المصرفية»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«إتش.إس.بي.سي»، و«آي.سي.بي.سي»، و«بيتك كابيتال»، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك «ستاندرد تشارترد»، لقيادة بيع السندات الإسلامية المحتمل. وسترتب تلك البنوك مؤتمراً بالهاتف مع المستثمرين واجتماعات بهم في لندن الثلاثاء المقبل.