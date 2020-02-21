78.4 مليار درهم أرباح 124 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغ صافي أرباح 124 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 78.4 مليار درهم خلال 2019 بنمو 8.6% مقارنة مع 72.2 ملياراً خلال 2018.

ويظهر الرصد الخاص بربحية الشركات بحسب السوق المالي المدرج فيه أن 59 شركة متداولة في سوق دبي المالي من إجمالي 64 شركة مدرجة تمكنت من تحقيق أرباح بقيمة 38.7 مليار درهم خلال عام 2019 بنمو نسبته 14.8% مقارنة مع 33.7 ملياراً في عام 2018. وعلى الجانب المقابل.

حققت 65 شركة متداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من إجمالي 67 شركة مدرجة بالسوق أرباحاً بقيمة 39.05 مليار درهم في عام 2019 بنمو نسبته 3.1% مقارنة مع 38.5% في 2018.