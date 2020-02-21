«دبي التجاري» يطلق خدمة المرابحة بالسلع

المصدر: دبي - البيان

أصبح بنك دبي التجاري أول بنك في المنطقة يمكّن العملاء من إجراء معاملات المرابحة بالسلع من خلال تطبيق CBD للموبايل، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة.

وتمكّن هذه الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة عملاء البنك من الحصول على عائدات مبيعات السلع على الفور في حساباتهم عند الانتهاء من دورة التداول، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقّع الاتفاقية الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، بحضور فهد المهيري، المدير العام للأعمال المصرفية الإسلامية في بنك دبي التجاري، وأميت مالهوترا، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، وسانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع في مركز دبي للسلع المتعددة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعاوننا مع دبي التجاري يدخل الآن عامه السابع، وهو ما يبرز مدى قوة تعاوننا وديمومة علاقتنا. ومنذ أول تعامل مع البنك في عام 2014، حرصنا على أن تقدم منصة ترايدفلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة لعملاء البنك طريقة آمنة ومبتكرة وفعّالة لإجراء معاملات المرابحة. ». م

ن ناحية أخرى، أعلن البنك التجاري الدولي أسماء الفائزين ضمن سحوبات حساب التوفير «مبروك». منذ 2015، قدّم البنك جوائز بقيمة 8 ملايين درهم لأكثر من 1,306 من عملائه . ويتيح البنك لعملائه فرصة ربح جوائز قيّمة عند إيداع 1000 درهم كحد أدنى في حساب التوفير «مبروك».

ويحصل العملاء الذين يمتلكون حساب «مبروك» بشكل تلقائي على فرصة المشاركة بالسحوبات الربع سنوية والسنوية لربح 100 ألفدرهم ومليون درهم على التوالي. وكان مصطفى كاميران معروف، طالب عراقي، الفائز بالجائزة السنوية الكبرى مليون درهم 2019، في حين فازت تشارو غارغ، سيدة أعمال، بالجائزة الربع سنوية والبالغة 100 ألف درهم.