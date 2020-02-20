تباين الأسهم ترقّباً لمزيد من توزيعات الشركات السنوية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع استمرار حالة الترقب المسيطرة على المعنويات انتظاراً لإفصاحات باقي الشركات عن توزيعاتها السنوية النقدية، إذ صعد سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب أسهم البنك والعقار، بينما تراجع سوق دبي بضغط من الأسهم ذاتها.

وصعد سوق أبوظبي 0.36% إلى 5073.8 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع، فيما انخفض سوق دبي 0.77% ليغلق عند 2728 نقطة، بضغط هبوط أسهم العقار والسلع والنقل والبنوك والتأمين والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 450.24 مليون درهم، منها 124.5 مليوناً في دبي، و325.74 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 263 مليون سهم، موزعة بواقع 141.7 مليوناً في دبي، و121.35 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3975 صفقة.

وشهد سهم «سيراميك رأس الخيمة» تنفيذ صفقة كبيرة على 36.27 مليون سهم بقيمة 66.75 مليون درهم، ليستقطب إلى جانب «طيران أبوظبي» و«أدنوك للتوزيع» و«الدار العقارية» و«أرامكس» نحو 61% من سيولة السوقين.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.24% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.14%، و«أبوظبي التجاري» 0.79%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.7%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.62% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع العقار 0.44%.

وانخفض قطاع الطاقة 0.7%، ونزل قطاع الاستثمار 0.95%. وتزعم «طيران أبوظبي» النشاط مستقطباً 87.3 مليون درهم، تلاه «سيراميك رأس الخيمة» بتداولات 67.3 مليوناً. وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 10.67% فيما كان «الخليج الاستثمارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.6%. سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.14% مع نزول «إعمار العقارية» 1%، و«إعمار للتطوير» 0.51%، و«الاتحاد العقارية» 6.19%، و«أرابتك» 0.74%، و«داماك» 5.38%، فيما ارتفع «ديار» 0.3%، ونزل قطاع البنوك 0.65%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.64% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.75%، و«سوق دبي المالي» 0.56%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.36%. ونزل قطاع النقل 0.6% مع تراجع «أرامكس» 1.13%، و«الخليج للملاحة» 1.94%.

وهيمن «أرامكس» على النشاط مستقطباً 33.6 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 19.08 مليوناً. وسجل «المصرف الخليجي التجاري» أكبر ارتفاع بالحد الأعلى 15%، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.19%.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي 69.2 مليون درهم، فيما اتجهت نحو البيع بدبي، بصافي استثمار 11 مليون درهم، واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي 11 مليوناً وإلى البيع بأبوظبي، بـ69 مليوناً.

إفصاحات

* يعقد مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني السبت، اجتماعاً بالتمرير لمناقشة مقترح توزيع الأرباح النقدية على المساهمين.

* تجتمع عمومية عُمان للتأمين 9 مارس لمناقشة البيانات المالية السنوية، والتوصية بعدم توزيع أرباح.

* يناقش مجلس إدارة بنك دبي التجاري الأحد بالتمرير مقترحاً بشأن تحديد نسبة التوزيعات النقدية عن العام الماضي، وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية، والتي ستعقد في 11 مارس 2020.