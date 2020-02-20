"الإمارات الإسلامي" و"ضيف الاتحاد" يطلقان بطاقة ائتمانية مشتركة

المصدر: (دبي- البيان)

أطلق «الإمارات الإسلامي»، و«ضيف الاتحاد»، برنامج الولاء الخاص بالاتحاد للطيران والحائز على الجوائز، «بطاقة ضيف الاتحاد الائتمانية من الإمارات الإسلامي» المشتركة من فيزا.

ويمكن للمتعاملين اختيار المزايا الترحيبية التي يرغبون بالحصول عليها تبعاً لمعدلات إنفاقهم الشهري، لكسب حتى 300 ألف من أميال «ضيف الاتحاد» عند طلب الحصول على البطاقة.

وتتيح البطاقة لحامليها كسب حتى 3,5 من أميال برنامج «ضيف الاتحاد» لقاء كل دولار ينفقونه لدى «الاتحاد للطيران»، وهي النسبة الأعلى لبطاقة مشتركة للبرنامج في السوق. تتميز البطاقة أيضاً بتصميمها الذي يراعي خيارات المتعاملين، فهي تتيح لحامليها اختيار الفئتين اللتين ينفقون عليهما أعلى المبالغ وكسب 2,5 من أميال «ضيف الاتحاد» لقاء كل دولار ينفقونه عبر هاتين الفئتين عند الدفع باستخدامها.

ولدى حجز تذاكر الطيران باستخدام أميال «ضيف الاتحاد»، يسترد حاملو البطاقة حتى 50% من الأميال التي استبدلوها.