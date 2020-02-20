بورصة دبي للذهب تلتزم بمبادئ تمكين المرأة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أمس التوقيع على مبادئ تمكين المرأة، المبادرة الصادرة عن الأمم المتحدة بهدف الترويج لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل وسوق العمل والمجتمع بشكل عام.

وكجزء من التزامها بمبادئ تمكين المرأة الخاصة بالأمم المتحدة، تتعهد بورصة دبي للذهب والسلع بزيادة سعيها لتوفير بيئة عمل شاملة من خلال تقييم أداء المساواة بين الجنسين.

حيث ستعمل البورصة من خلال أدوات تحليل الفجوة بين الجنسين الخاصة بمبادئ تمكين المرأة، على مراجعة سياساتها وإجراءاتها، فضلاً عن تقديم تقارير سنوية بسير العمل المنجز بحلول نهاية عام 2020، وذلك بالتوازي مع هدف التنمية المستدامة رقم 5، المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

وتشجع مبادئ تمكين المرأة قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم وتحثهم على اتخاذ مجموعة من الخطوات السبع التي تدعم الارتقاء بالمساواة بين الرجل والمرأة، في المؤسسات التجارية وفي مختلف النواحي المجتمعية بشكل عام.

من جهتها، قالت بروين سلطانة، المدير المالي: «توفر بورصة دبي للذهب والسلع للنساء فرصاً متساوية للتفوق في حياتهن المهنية. ويعتبر هذا التوازن المحقق بين العمل والحياة متفوقاً بفضل الدعم والتشجيع الذي يقدمه لنا زملاؤنا وفريق الإدارة العليا، حيث يتم التعامل مع النساء باحترام بالغ وبنزاهة وتحظى الاقتراحات المقدمة بالترحيب دوماً، ما يجعل الشركة جديرة بالعمل فيها. وكلي فخر بأنني جزء من هذه المجموعة».

وقالت هيما رافيندران، مديرة أولى: «في بورصة دبي للذهب والسلع، تشغل النساء أدواراً قيادية في المجموعة ويؤدين دوراً مهماً في قطاع العمل غير التقليدي هذا، الأمر الذي يسهم في دعم الإبداع وتحقيق النمو وفقاً للضوابط واللوائح. ونحن فخورون بتمثيل فريق يبدي اهتماماً حقيقياً بتحقيق الاندماج والمساواة بين الجنسين».

وقالت ماغي منصور، مديرة الامتثال: «أتاح لي الدعم المقدم من الفريق والإدارة عموماً تحقيق النمو والتقدم والتفوق في مسيرتي المهنية، حيث توفر بورصة دبي للذهب والسلع فرصاً متساوية لجميع الموظفين لبناء مهاراتهم وتعزيز تطورهم المهني، وأنا فخورة جداً بذلك وممتنة لكوني جزءاً من هذه المؤسسة المتميزة».

عنصر أساسي

قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي للبورصة: تعتبر المساواة عنصراً أساسياً في أي عمل تجاري ناجح، ولذا علينا جميعاً تمكين المرأة في بيئة العمل وسوق العمل والمجتمع، إذ يحق للمرأة الحصول على الفرصة نفسها لمواصلة أحلامها وتحقيق أهدافها. وبوصفنا قادة، فإنه يتحتم علينا تسهيل المجال أمام المرأة ودعمها لتحقيق طموحاتها.