سوق دبي يتماسك بدعم «إعمار» و«دبي الإسلامي»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسك سوق دبي في ختام جلسة أمس، معززاً بمكاسب سهمي «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» إلى جانب نشاط قوي على سهم «أرامكس» مع استقطابه 35% من سيولة السوق، فيما هبط سوق أبوظبي بفعل ضغوط جني أرباح استهدفت أسهم قيادية في قطاع البنوك والعقار.

واستقر سوق دبي عند مستوى 2749.24 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والسلع والتأمين والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.53% ليقفل عند 5055.73 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والعقار والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 375.7 مليون درهم، منها 285 مليونا في دبي، و90.7 مليونا في أبوظبي، وجرى التداول على 309.14 ملايين سهم، موزعة بواقع 275.3 مليونا في دبي، و 33.84 مليونا في أبوظبي، من خلال 4061 صفقة.

سوق دبي

ودعم تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.3% مع صعود «إعمار العقارية» 1.29%، و«داماك» 1.18%، فيما انخفض «أرابتك» 5.15%، و«ديار» 1.76%، و«إعمار مولز» 1.73%، وانخفض قطاع البنوك 0.1% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.78%، فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.52%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.32% مع تراجع «سوق دبي المالي» 1.66%، واستقرار «دبي للاستثمار»، فيما زاد «شعاع كابيتال» 0.98%، وتراجع قطاع النقل 0.12% نتيجة هبوط «أرامكس» 1.12%، فيما زاد «العربية للطيران» 0.64%، و«الخليج للملاحة» 3.11%.

وهيمن «أرامكس» على النشاط مستقطباً 98.3 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 42.4 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 21.35 مليون درهم، وحقق «دي إكس بي» أكبر ارتفاع 3.68% فيما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.59%.

وعمد المستثمرون المواطنون إلى الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 23 مليون درهم، فيما اتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 1% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.34%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.7%، فيما استقر «أبوظبي التجاري». وهبط قطاع العقار 0.43%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.25% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.82% مع نمو «طاقة» 3.57%، و«دانة غاز» 0.77%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع». وصعد قطاع الاستثمار 0.91% مع ارتفاع «إشراق» 3.4%، فيما انخفض «الواحة كابيتال» 0.11%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 26 مليون درهم. وحقق «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 14.41%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.56%.

وانفرد المستثمرون المواطنون بالشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 17 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار 13.8 مليون درهم، منها 6.23 ملايين في دبي، و7.6 ملايين بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 13.8 مليون درهم، موزعة بواقع 6.23 ملايين في دبي، و7.6 ملايين بأبوظبي.

إفصاحات

* تجتمع الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي الأحد 15 مارس لمناقشة البيانات المالية السنوية، ومقترح مجلس الإدارة بتوزيع 35% من رأس المال المدفوع بقيمة 2.52 مليار درهم.

* يعقد مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات الأحد اجتماعاً لمناقشة البيانات المالية السنوية.

* قال بنك «أم القيوين الوطني» إن مصرف الإمارات المركزي وافق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 11% من أسهم رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

* أكدت شركة «الظفرة للتأمين» أنها دفعت تعويضات إجمالية العام الماضي بقيمة 168.8 مليون درهم بانخفاض 9.69% مقارنة بنحو 186.9 مليون درهم في 2018، وبلغت التعويضات المدفوعة الصافية خلال السنة ذاتها 42.7 مليون درهم بانخفاض 20.03% عن 2018، فيما اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 35% عن العام 2019.

* أعلن «بنك أبوظبي الأول» استقالة عارف شيخ مدير إدارة المخاطر لدى المجموعة، عن اعتزامه التقاعد في وقت لاحق من هذا العام بعد عمله لأكثر من عقدين من الزمن لدى كل من أبوظبي الأول، وبنك الخليج الأول قبل عملية الاندماج.

* أشارت شركة «سوداتل» إلى أن محمد المهدي الطيب حسب الرسول مدير علاقات المستثمرين قد انتقل للعمل بموقع آخر وحل محله مجدي مكي المرضي مدير إدارة المكتب التنفيذي الذي يضم نشاط علاقات المستثمرين.