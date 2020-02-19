جائزة لـ«الإمارات دبي الوطني»

المصدر: (دبي - البيان)

فاز بنك الإمارات دبي الوطني، بجائزة «أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019» خلال حفل توزيع جوائز مجلة «إنترناشيونال فاينانس»، وذلك تكريماً لجهوده السبّاقة في تقديم المنتجات عالية القيمة وخدماته الرقمية المبتكرة لدفع عجلة نمو الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال حسام الهاشمي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية المميزة في بنك الإمارات دبي الوطني: يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أحد المرتكزات الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتجلى نجاحنا بوضوح من خلال قاعدة عملائنا الناجحين في هذا القطاع، إذ تتمتع واحدة من أصل كل خمسة شركات صغيرة ومتوسطة في الدولة بخدماتنا المصرفية، مما يؤكد على فاعلية منهجيتنا لتقديم الخدمات عالية القيمة والمتمثلة في «استكشاف الفرص»، والتي تواصل تمكين الشركات من اغتنام فرص النمو والتوسع بصرف النظر عن مرحلة وحجم أعمالها.