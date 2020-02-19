«أبوظبي الإسلامي» يعقد جلسة توجيهية لشركات التكنولوجيا المالية في مختبره الرقمي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استضاف مصرف أبوظبي الإسلامي جلسة توجيهية حول تقديم عروض المشاريع، وذلك في مختبره الرقمي «سيمبل لاب» بمشاركة 10 شركات ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية من أعضاء برنامج «ستارت أب بوت كامب» لدورة 2020.

وأتاحت هذه الجلسة لمؤسسي الشركات الناشئة، والتي تمثل تخصصات مختلفة من قطاع التكنولوجيا المالية كحلول المدفوعات وإدارة الثروات والتمويل، فرصة قيِّمة لاستعراض حلولهم أمام مجموعة من المسؤولين في مصرف أبوظبي الإسلامي. كما وفرت منصة لتبادل الأفكار مع خبراء الخدمات الرقمية في المصرف الذين قدموا لهم نصائح مهمة وتطرقوا لفرص التعاون المحتملة فيما بين الطرفين.

ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي داعماً نشطاً لشبكة مسرعات الأعمال العالمية «ستارت أب بوت كامب» التي تأسست في عام 2010 بهدف تقديم التوجيه والإرشاد للشركات الناشئة المبتكرة خلال مراحل تطورها الأولى. ومنذ تأسيسها، قدمت الشبكة التوجيه ورأس المال لأكثر من 420 شركة ناشئة في 16 مدينة مختلفة حول العالم. ويهدف برنامج مسرع التكنولوجيا المالية الذي تديره «ستارت أب بوت كامب» في دبي إلى تسريع تطور 40 شركة ناشئة تعمل في مجالات مرتبطة بقطاع الخدمات المالية.