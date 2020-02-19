«الإمارات الإسلامي» يقدم مكافأة لمتعامليه

المصدر: (دبي - البيان)

يقدم «الإمارات الإسلامي» مكافأة ترحيبية تصل إلى 3 آلاف درهم للمتعاملين الذين يقومون بتحويل رواتبهم لأي من الحسابات الجارية أو حسابات التوفير التي يقدمها.

ويتأهل المواطنون والمقيمون للحصول على المكافأة الترحيبية لدى تحويل رواتبهم إلى حسابات جديدة أو حساباتهم الحالية وفتح حساب «كنوز» للتوفير في «الإمارات الإسلامي».

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يأتي تصميم هذه الباقات بهدف مكافأة متعاملينا وتشجيعهم على الادخار في حساب التوفير «كنوز» الحائز على الجوائز، للفوز بمجموعة أخرى من الجوائز المتنوعة.