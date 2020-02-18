خدمة لـ«الإمارات دبي الوطني» لتيسير بيع السيارات المستعملة

المصدر: (دبي ـ البيان)

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني خدمة AUTOSWAP الأولى من نوعها لشراء قروض السيارات وتقدم للراغبين بشراء السيارات المستعملة حلاً مريحاً للتمويل.

وبالشراكة مع «دوبيزل»، منصة الإعلانات المبوبة في الإمارات، تأتي الخدمة لتتيح لأصحاب السيارات الراغبين بالبيع إمكانية استكمال المعاملة دون الحاجة إلى تسوية قروضهم. ويمكن للبائعين ممن لديهم قروض جارية اغتنام هذا الحل عبر خدمة «مساعدة البائع» التي يقدمها «دوبيزل برو» لإدارة كامل عملية البيع بالنيابة عن المالك ومساعدته في إيجاد المشتري المناسب وبالسعر المناسب.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: الخدمة توفر حلاً مريحاً ومناسباً لأصحاب السيارات الباحثين عن طريقة يسيرة لبيع سيارتهم ونقل ملكيتها للمالك الجديد دون الحاجة إلى تسوية قروضهم أولاً.