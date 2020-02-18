2.8 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 2.8 مليار درهم وسط عمليات شراء انتقائية استهدفت أسهم العقار والبنوك القيادية قبل انطلاق ماراثون إقرار التوزيعات النقدية، وسط تحسن ملحوظ في مستويات السيولة مع تخطيها 450 مليوناً.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.53% عند مستوى 2749.28 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والسلع والنقل والتأمين والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.39% إلى 5082.45 نقطة، مستمداً الدعم من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والتأمين والسلع والخدمات.

وجذبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 455 مليون درهم، منها 265.16 مليونا في دبي، و189.8 مليونا في أبوظبي، وجرى التداول على 304.5 ملايين سهم، موزعة بنحو 263.14 مليونا في دبي، و41.4 مليونا في أبوظبي، من خلال 4802 صفقة.

واستقطبت 5 أسهم نحو 56% أو ما يعادل 255.4 مليون درهم من السيولة الإجمالية وهي «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«اتصالات».

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.17% مع صعود «إعمار العقارية» 0.78%، و«إعمار للتطوير» 1.28%، و«إعمار مولز» 2.37%، و«أرابتك» 14.94%، و«الاتحاد العقارية» 14.72%، و«داماك» 4.62%، و«ديار» 8.6%، فيما زاد قطاع الاستثمار 0.16% مع نمو «سوق دبي المالي» 1%، بينما استقر «دبي للاستثمار».

وانخفض «شعاع كابيتال» 1.21%. وصعد قطاع النقل 0.81% مع ارتفاع «أرامكس» 1.7%، و«الخليج للملاحة» 0.22%، فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير، بينما انخفض قطاع البنوك 0.33%، مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.53%، مقابل صعود «دبي الإسلامي» 0.53%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 57 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 45.84 مليونا و«الإمارات دبي الوطني» بتداولات 34.8 مليونا. وحقق «أرابتك» أكبر ارتفاع مع صعوده بالحد الأعلى المسموح فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.26%.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.42% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.27%، و«أبوظبي التجاري» 0.66%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.24%. وزاد قطاع العقار 0.44% مع ارتفاع «الدار» 0.45%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.22%.

وصعد قطاع الاتصالات 0.37% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما زاد قطاع الطاقة 0.35% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1%، فيما استقر «دانة غاز»، و«طاقة» دون تغير، وارتفع قطاع الاستثمار 0.89% على وقع نمو «إشراق» 3.18%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً 92 مليون درهم، تلاه «اتصالات» بسيولة 25.7 مليونا. وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 3.75% فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.22%.

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة إفصاح الشركات المدرجة لديه عن النتائج المالية الأولية السنوية للعام 2019 بلغت 99% من الشركات المساهمة العامة، محلية وأجنبية، وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة المالية. والتزمت 63 شركة من مجمل 64 شركة مساهمة عامة في السوق بالإفصاح خلال الفترة المقررة.

كما أفصحت 3 شركات مساهمة خاصة من مجمل 5 شركات عن بياناتها المالية الأولية السنوية للعام 2019. (أبوظبي- البيان)

إفصاحات

* دعا مجلس إدارة بنك المشرق المساهمين لحضور اجتماع العمومية المزمع عقدها في 9 مارس لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية 40% من رأس المال واعتماد النتائج السنوية، كما تناقش العمومية قراراً خاصاً بتجديد تفويض مجلس الإدارة بشأن صلاحيات إصدار السندات القابلة للتحويل بحد أقصى 5 مليارات دولار.

* تجتمع عمومية لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين في 8 مارس لمناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال بمقدار 40.42 مليون درهم.

* تعقد شركة أبوظبي الوطنية للتكافل «تكافل» اجتماع الجمعية العمومية في 15 مارس للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال.

* قالت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، إن التزاماتها الرأسمالية بلغت نحو 172.2 مليون درهم مع نهاية العام الماضي، وذلك لمشاريع قسم الفنادق قيد التنفيذ.