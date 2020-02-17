بنوك الإمارات الأقل انكشافاً على قطاع النفط

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكرت مؤسسة ستاندرد آند بورز «إس إن بي» الأمريكية للتصنيف الائتماني أن بنوك الإمارات هي الأقل انكشافاً في منطقة الخليج العربي على قطاع النفط والغاز.

وأصدرت المؤسسة أمس تقريرين منفصلين عن مستقبل قطاع النفط والغاز في دول الخليج العربي في ظل التحولات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة في الفترة الجارية، خاصة التحول صوب الطاقة المتجددة.

جاء أحد التقريرين بعنوان «تحول الطاقة: كيف يمكنه التأثير في بنوك دول الخليج العربي»، وأكد التقرير أن البنوك في كلٍّ من الإمارات والكويت هي الأقل انكشافاً على قطاع الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري في منطقة الخليج، ذلك أن نسبة كثافة القروض المصرفية الممنوحة لمشروعات وشركات تعمل في هذا القطاع لا تتجاوز 10% فقط من إجمالي القروض في كلٍّ من الدولتين، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018.

وأوضح التقرير أن متوسط هذه النسبة لكافة البنوك العاملة في دول الخليج ككل يبلغ 12%، فيما يبلغ المتوسط للبنوك المصنفة فقط بالمنطقة 14%، حتى نفس التاريخ المذكور.