مزيد من الاندماج للبنوك والعقارات بالمنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

توقع جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال» في دبي، أن تمر البنوك وشركات التطوير العقاري العاملة بمنطقة الخليج العربي بموجة أخرى من صفقات الاندماج خلال الفترة المقبلة.

وأجرى الصديقي مقابلة أمس مع وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أكد خلالها أن البيئة المحيطة تفرض على الكيانات المصرفية والعقارية بالمنطقة تحديات تضطرها إلى الاندماج كحل أفضل لمجابهة هذه التحديات.

وقال الصديقي: «ما زال قطاع الخدمات المالية بالمنطقة يتيح مجالاً واسعاً لصفقات الاندماج، وقد يشهد قطاع العقارات نشاطاً مماثلاً».

وأضاف بقوله: «أعتقد أن السوق العقارية بالمنطقة تكتسب النضج، ذلك أنها تزخر بمجموعة متنوعة من المنتجات، شركات التطوير والنطاقات السعرية المختلفة، تعد العقارات فئةً من الأصول التي يجب ألّا تتحول إلى لعبة أرباح مكونة من خانتين».

وتطرق الصديقي إلى «شعاع كابيتال»، التي نتجت عن صفقة اندماج عكسي مع «مجموعة أبوظبي المالية» خلال العام الماضي، فذكر أن الشركة تركز على تنمية أصولها وأعمالها في القطاع المصرفي.