5 شركات وطنية توزع 16.5 مليار درهم على المساهمين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

سجلت التوزيعات النقدية المقترحة لـ 27 شركة وطنية مدرجة في الأسواق 20.15 مليار درهم عن عام 2019، موزعة بواقع 15.98 ملياراً لـ17 شركة في سوق أبوظبي، و4.16 مليارات لـ 10 شركات في دبي، وهو ما يضع الشركات الإماراتية في الصدارة من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظيراتها في المنطقة.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، اقترحت 5 شركات وبنوك محلية توزيع 16.54 مليار درهم على المساهمين، وهي «أبوظبي الأول» في الصدارة بـ 8.08 مليارات درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 2.64 مليار، و«أدنوك للتوزيع» 2.38 مليار، و«دبي الإسلامي» 2.3 مليار، و«الدار العقارية» 1.14 مليار.

واقترح «المشرق» توزيع 710 ملايين درهم، و«رأس الخيمة الوطني» 503 ملايين درهم، و«العربية للطيران» 420 مليون درهم، و«تبريد» 285 مليوناً. ووصلت توزيعات «بنك أم القيوين» 203 ملايين درهم و«سوق دبي المالي» 200 مليون درهم، و«بنك الفجيرة» 185 مليون، كما اقترح البنك توزيع أسهم منحة بواقع 3.5%، وأبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» 30 فلساً، و«الشارقة الإسلامي» 147 مليون درهم أو 5 فلوس، كما اقترح المصرف توزيع 5% أسهم مجانية بواقع سهم لكل 20 سهماً.

وستنظر الجمعيات العمومية في إقرار هذه التوزيعات خلال الشهر الجاري والمقبل. وعلى صعيد متصل، أظهر المسح ارتفاع الأرباح الصافية لـ 17 بنكاً وطنياً مدرجاً إلى 45.7 مليار درهم في 2019، بزيادة 12.1%، مقارنة مع 40.77 ملياراً في عام 2018، بما يؤكد قوة القطاع المصرفي المحلي بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وزادت موجودات (أصول) تلك البنوك 18.8% لتقفز من 2.34 تريليون في 2018، إلى 2.78 تريليون درهم في 2019.

وأعلنت البنوك عن نتائجها باستثناء «بنك الاستثمار»، واستحوذت البنوك في دبي على 50.8% من الأرباح مقابل 49.2% للبنوك المدرجة في أبوظبي. وسجل «الإمارات دبي الوطني» أكبر ربحية بـ 14.5 مليار درهم، و«أبوظبي الأول» 12.5 ملياراً، و«دبي الإسلامي» 5.1 مليارات، و«أبوظبي التجاري» 4.79 مليارات، و«أبوظبي الإسلامي» 2.6 مليار، و«المشرق» 2.13 مليار، و«دبي التجاري» 1.4 مليار، و«العربي المتحد» جاء وحيداً بخسائر نحو 470.7 مليون درهم.