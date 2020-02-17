5 شركات لم تعلن نتائجها في أسواق المال المحلية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أظهر رصد «البيان الاقتصادي» عدم إفصاح 5 شركات مدرجة في أسواق المال المحلية عن نتائجها السنوية للعام 2019، وذلك على الرغم من انتهاء مهلة الإفصاح القانونية المحددة بــ 45 يوماً اعتباراً من 31 ديسمبر الماضي، ما يعد مخالفة لقوانين هيئة الأوراق المالية والسلع. وبحسب الرصد، فهناك 3 شركات وطنية لم تفصح وهي:

«دريك آند سكل» و«ماركة» و«بنك الاستثمار»، إضافة إلى شركتين كويتيتين مزدوجتي الإدراج وهما «الصناعات الوطنية» و«أجيليتي».

وتلزم الشركات المدرجة بضرورة إخطار وموافاة الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية السنوية (البيانات المالية غير المدققة وغير المراجعة) خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية، بعد أن كان الأمر اختيارياً. وتصل غرامة عدم الإفصاح عن البيانات المالية خلال المدة المحددة إلى 10 آلاف درهم.