96 % معدل التزام الشركات في سوق دبي المالي بالإفصاح عن بياناتها المالية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن سوق دبي المالي أمس أن الشركات المحلية المدرجة في السوق سجلت معدل التزام نسبته 96% من حيث الإفصاح عن البيانات المالية الأولية لسنة 2019 في حدود المهلة الزمنية القانونية التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي 45 يوماً من انتهاء السنة.

وبلغ عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية 47 شركة. وبلغ عدد الشركات غير الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية خلال المهلة المحددة 14 شركة من بين 16 شركة مدرجة في السوق.

وأشاد السوق بحرص الغالبية العظمى من الشركات المدرجة على الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة من الهيئة، وأهاب بها العمل دوماً من أجل ضمان الإفصاح خلال الأطر الزمنية المحددة بما يسهم في الحفاظ على المعدلات العالية للالتزام بالإفصاح.

ويوفر السوق آليات متطورة تتيح للشركات المدرجة الإفصاح الفوري عن بياناتها المالية وقراراتها الأخرى من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني المتطور «إفصاح». ورفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع يتضمن تواريخ الإفصاح عن البيانات المالية وملاحظاته عليها لاتخاذ ما تراه مناسباً بحق الشركات غير الملتزمة .