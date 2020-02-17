الأسهم خضراء والسيولة 128 مليوناً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت الأسواق المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع بعد نهاية موسم النتائج السنوية، مع تحرك معظم الأسهم في نطاقات ضيقة وسط انخفاض السيولة دون 150 مليوناً ترقباً لإعلان باقي الشركات عن مقترحاتها للتوزيعات وظهور محفزات جديدة.

وارتفع سوق أبوظبي بنحو 0.5% ليغلق عند 5062.81 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والسلع والصناعة، فيما زاد سوق دبي هامشياً بنحو 0.04% ليصل عند 2734.74 نقطة، مع ارتفاع أسهم الاستثمار والخدمات والاتصالات، مقابل تراجعات محدودة للبنوك والعقار والنقل.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 128.6 مليون درهم، منها 71.13 مليوناً في دبي، و57.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 118 مليون سهم، موزعة بواقع 93.4 مليوناً في دبي، و24.6 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع الاستثمار 0.44% مع نمو «سوق دبي المالي» 1.36%، و«شعاع كابيتال» 2.47%، فيما استقر «دبي للاستثمار»، وتماسك قطاع البنوك، مع استقرار «دبي الإسلامي» وارتفاع «بنك المشرق» 2.3%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.38%.

وانخفض قطاع العقار 0.05%، مع تراجع «إعمار العقارية» 0.26%، و«أرابتك» 1.59%، و«ديار» 2.18%، و«إعمار مولز» 0.59%، فيما صعد «إعمار للتطوير» 1.56%، و«الاتحاد العقارية» 4.23% و«داماك» 0.78%، وانخفض قطاع النقل 0.07% مع تراجع «أرامكس» 1.4%، و«الخليج للملاحة» 1.32%، فيما ارتفع «العربية للطيران» 1.29%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 9.16 ملايين درهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات 8.13 ملايين درهم، ثم «ديار» بسيولة 6.6 ملايين درهم، وحقق «الاتحاد العقارية» أكبر ارتفاع بنسبة 4.23% فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.7%.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.61% لارتفاع «أبوظبي الأول» 0.95% و«أبوظبي الإسلامي» 0.18%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.39%، وصعد العقار 0.71% مع نمو «الدار» 0.45%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.65%.

وارتفع الاتصالات 0.25% مع صعود «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الطاقة 0.27% بدعم ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1%، و«طاقة» 2.94%، فيما هبط «دانة غاز» 0.76%. وارتفع قطاع الاستثمار 2.95% بدعم صعود «إشراق» 0.32%، و«الواحة كابيتال» 4.65%.

وهيمن «أدنوك للتوزيع» على النشاط بسيولة 12 مليونا، تلاه «العالمية القابضة» بتداولات 9.7 ملايين. وسجل «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 12.06%، فيما كان «طيران أبوظبي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.76%.