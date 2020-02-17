مجلس إدارة "بنك أم القيوين" يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال عن عام 2019

المصدر: (أبوظبي - البيان)

اقترح مجلس إدارة «بنك أم القيوين الوطني» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 11% من رأس المال، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 15 مارس المقبل.

وقال البنك في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، إن أرباحه الصافية ارتفعت إلى 424.39 مليون درهم في 2019، مقارنة بنحو 409.02 ملايين درهم في 2018، فيما وصلت الإيرادات الإجمالية لنحو 750.9 مليون درهم، والأرباح التشغيلية إلى 501.74 مليون درهم في العام الماضي.

وأشار البنك إلى أن إجمالي الأصول بلغ 14.3 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي، وبلغت محفظة القروض والسلف 8.26 مليارات درهم، فيما وصلت ودائع العملاء إلى 9.04 مليارات درهم. وحافظ البنك على مستوى عالٍ من السيولة بلغت 37.65%، كما حافظ على معدل جيد من نسبة كفاية رأس المال، وكذلك نسبة الشريحة الأولى لرأس المال بنسبة 38.23%، و37.1% على التوالي.