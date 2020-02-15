أكبر مكاسب أسبوعية لخام برنت في 45 يوماً

المصدر: لندن - رويترز

صعدت أسعار النفط أمس متجهةً صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ أوائل يناير، إذ يراهن المستثمرون على أن التأثير الاقتصادي للفيروس التاجي سيكون قصير الأجل ويأملون في مزيد من التحفيز من البنك المركزي الصيني لمواجهة أي تباطؤ.

وخلال التعاملات ارتفع خام برنت 1.05 دولار، بما يعادل 1.9% إلى 57.39 دولاراً للبرميل وصعد الخام 5.4% منذ يوم الجمعة قبل الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية في 6 أسابيع.

وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتاً، أو 1.4% ليصل إلى 52.16 دولاراً ليصعد 3.7% للأسبوع. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط في الربع الأول من العام يتجه للانخفاض بالمقارنة مع ما كان عليه قبل سنة، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2009 وبسبب تفشي الفيروس. وفي مواجهة تراجع الطلب، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، خفض الإنتاج بما يصل إلى 2.3 مليون برميل يومياً.