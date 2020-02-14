45 مليون درهم أرباح «شعاع كابيتال» 2019

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مجموعة «شعاع كابيتال» الناتجة عن اندماج «شعاع كابيتال» و«مجموعة أبوظبي المالية» في كيان موحد، أمس نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية 2019 .

والتي أظهرت تحقيق المجموعة أرباحاً سنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك، قدرها 181 مليون درهم فيما بلغت الأرباح السنوية الصافية العائدة للمساهمين 45 مليون درهم.

وعكست أولى البيانات المالية السنوية لـ«شعاع كابيتال» عقب صفقة الاندماج، المساهمة الإيجابية لمجموعة أبوظبي المالية في تقوية الأداء المالي للمجموعة وتعزيز قدرتها على توليد الإيرادات بشكل مستدام والاستفادة من فرص النمو.

وحافظت المجموعة على أدائها المالي القوي خلال الربع الرابع 2019، حيث بلغ صافي أرباحها العائدة للمساهمين 73 مليون درهم، مظهرة زيادة ملحوظة في ربحيتها مقارنة بـ 22 مليوناً خلال الربع الثالث 2019.

كذلك سجلت إيرادات المجموعة خلال الربع الرابع 2019 نمواً بنسبة 63% مقارنة بالربع الثالث لتصل إلى 146 مليون درهم، نتيجة نجاح المجموعة في تنفيذ عدد من الصفقات على مستوى عال من الأهمية خلال الربع الأخير 2019.

وبلغت الأرباح السنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك للربع الرابع 2019 ما مجموعه 134 مليون درهم مقارنة بـ 63 مليوناً للربع الثالث.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: شكل 2019 محطةً بارزة بالنسبة للمجموعة؛ ففي ظل الظروف الضاغطة التي تشهدها الأسواق الإقليمية والدولية واستمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، قمنا بتنفيذ عملية دمج تحويلية عززت بشكل كبير قدرتنا على خلق القيمة المضافة.