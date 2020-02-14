أداء متباين للأسهم ونشاط على «دبي الإسلامي» و«إعمار»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع نهاية موسم النتائج السنوية والمقررة غداً في وقت تتجه أنظار المستثمرين نحو مارثون التوزيعات النقدية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.14% أو ما يعادل 3.8 نقاط ليغلق عند 2733.72 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والنقل في مقابل هبوط العقار والاستثمار، وكان هناك نشاط كبير على أسهم «إعمار» وبنك دبي الإسلامي.

فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 28.23 نقطة أو ما نسبته 0.56% ليقفل عند 5037.46 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار مقابل ارتفاع الطاقة والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 451.09 مليون درهم منها 298.18 مليوناً في دبي و152.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 180.06 مليون سهم موزعة بواقع 133.29 مليوناً في دبي و46.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3718 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.28% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.71%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، كما زاد قطاع النقل 0.45% نتيجة نمو «أرامكس» 1.42% و«الخليج للملاحة» 3.41%، فيما انخفض «العربية للطيران» 0.64%.

وتراجع العقار 0.4% على وقع انخفاض «إعمار العقارية» 0.26% و«إعمار مولز» 1.16% و«الاتحاد العقارية» 2.07% و«ديار» 2.73%، فيما ارتفع «أرابتك» 2.03% و«داماك» 1.26%. وهبط قطاع الاستثمار 0.1%.

وهيمن «دبي الإسلامي» على النشاط مستقطباً 100.8 مليون درهم مستحوذاً بذلك على 34% من سيولة سوق دبي و22.3% من سيولة السوقين، يليه «إعمار العقارية» بسيولة 86.08 مليوناً.

وسجل «المصرف الخليجي التجاري» أكبر وتيرة ارتفاع بنسبة 11.52% إلى 0.39 درهم، فيما كان «شعاع» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.88% إلى 0.8 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.86%، ونزل قطاع الاستثمار 5.49%. كما تراجع قطاع العقار 0.91%. وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.25% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وصعد قطاع الطاقة بنحو 0.33%.

وتزعّم «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً 38.7 مليون درهم ليغلق عند 14.8 درهماً. وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 10.47% إلى 0.47 درهم، فيما كان «الواحة كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.5% إلى 0.86 درهم.