العقار يضغط على أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس إثر تعرضها لضغوط بيع من قبل المؤسسات وعمليات تسييل على العقار والبنوك مع قرب نهاية مارثون النتائج السنوية، فيما شهدت أسهم أخرى عمليات شراء انتقائية، لا سيما التي أعلنت عن أرباح جيدة وتوزيعات سخية. واستمرت المؤسسات في عمليات التسييل بصافي استثمار 28.93 مليون درهم، منها 19.17 مليوناً في دبي، و9.8 ملايين في أبوظبي.

وتراجع سوق دبي 0.45% إلى مستوى 2729.92 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والاستثمار والتأمين والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.15% ليصل عند 5065.69 نقطة، بضغط تراجع أسهم البنوك والعقار.

وجذبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 351.6 مليون درهم، منها 192.6 مليوناً في دبي، و158.97 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 197.5 مليون سهم، موزعة بواقع 114.3 مليوناً في دبي، و83.24 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3830 صفقة.

وضغط على سوق دبي هبوط قطاع العقار 1.38% مع نزول «إعمار العقارية» 1.52%، و«إعمار للتطوير» 1.29%، و«إعمار مولز» 1.15%، و«الاتحاد العقارية» 1.03%، و«أرابتك» 0.67%، و«داماك» 0.62%، و«ديار» 2.08%، كما انخفض قطاع الاستثمار 0.38%.

وصعد قطاع البنوك هامشياً مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.18%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، كما زاد قطاع النقل 0.17% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 1.3%.

وفى أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 0.4% نتيجة هبوط «أبوظبي الأول» 0.4%، و«أبوظبي التجاري» 0.64%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%، وتراجع قطاع العقار 1.24% بفعل نزول «الدار» 1.33%، فيما استقر «رأس الخيمة العقارية».

إفصاحات

* ارتفعت أرباح دبي للمرطبات 59.3% إلى 67.4 مليون درهم بنهاية العام الماضي مقابل 42.3 مليوناً 2018.

* أظهرت نتائج شركة الإسمنت الوطنية التحول للأرباح العام الماضي إلى 51.37 مليون درهم مقابل خسائر بـ 36.74 مليوناً 2018.

* تراجعت الخسائر السنوية لشركة الخليجية للاستثمارات العامة 47.6% إلى 8.2 ملايين درهم 2019 مقابل خسائر 15.67 مليون درهم 2018.

* ارتفعت أرباح شركة «الفجيرة لصناعات البناء» إلى 47.34 مليون درهم 2019، مقارنة 46.47 مليوناً 2018.

* انخفضت أرباح لشركة «الخليج للمشاريع الطبية» إلى 69.84 مليون درهم 2019، مقارنة بنحو 119.65 مليوناً 2018.

- زادت أرباح شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» إلى 22.59 مليون درهم 2019، مقارنة مع 15.75 مليون درهم 2018.