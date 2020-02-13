5.1 مليارات درهم صافي أرباح دبي الإسلامي 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي الإسلامي أمس نتائجه المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 5,1 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي مقارنة بـ5 مليارات في 2018.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35%، خاضعةً لموافقة الجمعية العمومية. كما أوصي بزيادة نسبة تملك الأجانب حتى 40%، خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية والرسمية.

وحافظت المصاريف التشغيلية على استقرارها عند 2,35 مليار درهم مقارنة بـ2,32 مليار في عام 2018.

ووصل هامش صافي الربح إلى 3.15%، عند الحدّ الأعلى لنطاق التوجّه لهذا العام. وبلغ إجمالي الموجودات 231.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% على أساس سنوي.

وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 164.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 6% على أساس سنوي. وبلغ معدّل كفاية رأس المال 16.5%، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 13.50%.

وقال معالي محمد الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: شهدت الإمارات على مدار السنوات العشر الماضية العديد من التطورات على صعيد الجهود التنظيمية، الأمر الذي عزز من آفاق النمو اقتصادي، وأسهم في رفع وتيرة التدفقات الاستثمارية وزيادة أعداد الزوار.

ومع الاستعدادات للانطلاق في أكبر استراتيجية عمل وطنية للنهوض بمستقبل البلاد، فإن المكانة المتميزة والقوية التي يتمتع بها بنك دبي الإسلامي ستؤهله للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الكبيرة ضمن الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.

وأكد أن النظام المصرفي والأسواق المالية في دولة الإمارات تمتاز بقوتها المالية، وتتمتع بوضع قوي لرأس المال، فقد تم تصنيف سوق دبي المالي بين الأسواق الثلاثة الأولى الأفضل أداءً في المنطقة لعام 2019، ما يؤكد بوضوح الدور المهم الذي تلعبه الإصلاحات الحكومية على صعيد السياسات الاستثمارية، ويسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز مالي رائد في المنطقة.

وأضاف: أسهم النمو الذي شهدته أعمال البنك على مدى السنوات الماضية في نمو الميزانية العمومية لتبلغ أكثر من 230 مليار درهم، مع تجاوز القيمة السوقية حاجز الـ 10 مليارات دولار.

ومع الأحداث والفعاليات الاقتصادية الكبرى التي سيشهدها عام 2020، سيواصل بنك دبي الإسلامي تركيزه على العمل بشكل استراتيجي لتنمية قاعدة العملاء وزيادة القيمة للمساهمين.

نمو أقوى

وقال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب لـ«بنك دبي الإسلامي»: تتجه دبي نحو تحقيق نمو اقتصادي أقوى، مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي وزيادة حجم التجارة غير النفطية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تواصل جذب الاستثمارات إلى الإمارة.

ويؤكد بنك دبي الإسلامي التزامه بتطوير القطاعات الرئيسية التي تقود مسيرة النمو، بما يضمن تعزيز الجاذبية التنافسية لسوق دبي على الخارطة العالمية.

وأضاف: في 2019، وضعنا الأسس الصحيحة لتعزيز التجربة الرقمية لمتعاملينا، وشهد العام أحداثاً بارزةً أخرى، منها إطلاق مختبرنا وأكاديميتنا الرقمية. هناك مستقبل مشرق بانتظار المؤسسات المالية التي تتبنى نهج التقدم التكنولوجي، وسنواصل في بنك دبي الإسلامي الحفاظ على مكانتنا الرائدة وحرصنا على تزويد متعاملينا بأفضل الخدمات والتجارب المصرفية المتميزة.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: نتطلع لجعل بنك دبي الإسلامي مرجعاً للابتكار والتميز في هذا القطاع بأكمله، وهو ما يدفعنا اليوم إلى مواصلة العمل على توفير أفضل الخدمات الرقمية التي لمس متعاملونا مزاياها الإيجابية بالفعل، كما شهدت خدماتنا التي جرى إطلاقها مؤخراً تحت شعار «الخدمات المصرفية في دقائق» المزيد من المتعاملين الجدد ممن أسسوا علاقاتهم المصرفية الجديدة مع بنك دبي الإسلامي من منازلهم ومكاتبهم دون الحاجة إلى تقديم الأوراق أو زيارة الفروع أو التعامل مع أي شخص، فكل شيءٍ يتم ببساطة من خلال مجموعة خدماتنا المتنامية، والتي نقدمها عبر تطبيق الهاتف المتحرك لبنك دبي الإسلامي في غضون دقائق. ومع مرور الوقت هذا العام، سنواصل العمل على إثراء تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك للعملاء الحاليين والمحتملين.

وأشار إلى أنه رغم تحقيق نمو عضوي أعلى بكثير من معدلات السوق على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي سجّلت معدل نمو سنوي مركب 13%، (الموجودات بين عامي 2014-2019)، فإننا نحرص دائماً على تسريع وتيرة هذا النمو.

ويمثل استحواذنا على نور بنك خير دليل على ذلك، فمع استكمال عملية الاندماج، نكون قد أصبحنا اليوم على استعداد تام للمضي قدماً في عملية دمج وتوحيد الأنظمة بأسرعِ وقتٍ ممكن، وبما يتناسب مع تكاليف الاندماج المخطط لها في هذه الصفقة.

وأضاف: واصل بنك دبي الإسلامي تحدي القواعد وإثبات مرونته على مدار السنوات على الرغم من ظروف النمو الصعبة على المستويين العالمي والإقليمي.

وتمثل إيراداتنا المستدامة مع ربحية تتخطى 5 مليارات درهم إماراتي خير دليل على التوجه الاستراتيجي الذي وضعناه من أجل توفير أفضل الخدمات وأكثرها ابتكاراً لقاعدة متعاملينا الواسعة والمتنامية. وسنواصل التركيز على إدارة النمو والمخاطر ضمن ميزانيتنا العمومية. كما سنواصل الحفاظ على قوة رأس المال والسيولة لدينا، حيث بلغ معدل رأس المال 16.5% ومعدل التمويل للودائع نسبة 92%.